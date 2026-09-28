Nachschlag: Diese Neuheiten gibt es diese Woche auf Netflix

Netflix hält in der Woche vom 28. September bis 4. Oktober 2026 reichlich Nachschub bereit. Zu den prominentesten Neuheiten gehören die Miniserie "East of Eden" mit Florence Pugh (30) und eine Dokumentation über Michael Schumacher (57). Die Neuverfilmung von John Steinbecks Romanklassiker "Jenseits von Eden" erscheint am Donnerstag und dreht sich um einen Familienkonflikt mit weitreichenden Folgen. Die Story erlangte bereits durch die frühere Verfilmung mit James Dean (†24) große Bekanntheit. Neben Florence sind in der Neuverfilmung unter anderem Christopher Abbott (40), Mike Faist (34) und Tracy Letts (61) Teil des Ensembles. Einen Tag später richtet sich der Blick auf eine deutsche Sportikone: "Schumacher '94 - Die Geburt einer Legende" widmet sich Michaels erster Formel-1-Weltmeisterschaft. Die 105-minütige Netflix-Produktion zeichnet nach, wie der Rennfahrer 1994 den Titel holte und damit ein entscheidendes Kapitel seiner außergewöhnlichen Karriere aufschlug.

In "Schumacher '94 - Die Geburt einer Legende" geht es nicht ausschließlich um die Ereignisse auf der Rennstrecke. Auch Corinna Schumacher (57) kommt in der Dokumentation zu Wort und gewährt persönliche Einblicke in die frühe Phase ihrer Beziehung mit Michael. Dabei wird deutlich, dass der spätere Formel-1-Weltmeister nicht bei allen Angehörigen sofort gut ankam. Corinnas Mutter stand dem Rennfahrer anfangs skeptisch gegenüber. Grund dafür war sein Auftreten auf der Go-Kart-Strecke: Dort zeigte sich Michael besonders ehrgeizig und ruppig, was bei ihr keinen guten Eindruck hinterließ. Der gemeinsame Weg des Paares begann damit lange vor jenem Triumph im Jahr 1994, der nun im Mittelpunkt der Netflix-Produktion steht.

Zu den weiteren Neustarts gehören am Montag der japanische Kinoerfolg "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle - Teil 1" sowie am Dienstag "LEGO One Piece". Für Mittwoch sind die Realityshow "Die Arena" und die True-Crime-Dokumentation "Der Witwer: Bis dass der Tod uns scheidet" angekündigt. Neben "East of Eden" starten am Donnerstag das Justizserienreboot "Matlock", die Komödien "Crazy Rich, Incredibly Broke" und "Aufgelegt!" sowie die zweite Staffel der "Biene Maja"-Serie. Am Freitag laufen außer der Schumacher-Doku noch Tyler Perrys (57) Drama "Doing Life", die Romantik-Comedyserie "#Love" und die Dramaserie "The Hunting Wives" an. Für Samstag ist bislang kein neuer Titel angekündigt. Den Abschluss bildet am Sonntag die zweite Staffel von "Blue Box".

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Netflix Charles (Mike Faist) und Adam Trask (Christopher Abbott) mit Cathy Ames (Florence Pugh) in "East of Eden"

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Getty Images Florence Pugh bei der Premiere von "Dracula" im Noel Coward Theatre in London

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Imago Michael Schumacher beim Großen Preis von Monaco am 15. Mai 1994

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