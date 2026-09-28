Prinz Harry verrät süßes Detail über Lilibets Vorlieben

Prinz Harry (42) hat ein süßes Detail über Prinzessin Lilibet (5) verraten. Bei einer Gala der Wohltätigkeitsorganisation WellChild Anfang der Woche kam der Herzog von Sussex mit der sechsjährigen Margot Jones-Billington ins Gespräch. Dabei fielen ihm sofort ihre glitzernden Schuhe und ihr funkelndes Kleid auf. Der auffällige Look erinnerte den Royal offenbar an seine fünfjährige Tochter. Wie das Magazin People berichtet, plauderte er spontan die Vorlieben seiner eigenen Tochter aus. "Du liebst Glitzer offensichtlich. Ich habe einen Jungen und ein Mädchen, die sieben und fünf Jahre alt sind. Meine kleine Tochter liebt Glitzer und sie liebt Rosa. Das ist ihre Lieblingsfarbe", sagte Harry. Damit verriet er ein kleines, aber charmantes Detail aus dem Alltag seiner Kinder, über die sonst kaum etwas an die Öffentlichkeit dringt.

Auch nach seinem Rückzug als arbeitender Royal setzt sich Prinz Harry weiterhin für mehrere wohltätige Organisationen ein. WellChild liegt ihm dabei besonders am Herzen: Der Herzog ist Schirmherr der Organisation, die schwer kranke Kinder und ihre Familien unterstützt. Seine Tochter Lilibet kam 2021 in den USA zur Welt und wuchs dort gemeinsam mit ihrem älteren Bruder Prinz Archie (7) weitgehend abseits des Rampenlichts auf. Nach sechs Jahren in Amerika lebt die Familie inzwischen wieder in Großbritannien. Details über ihre beiden Kinder geben Harry und Herzogin Meghan (45) nur sehr selten preis. Umso ungewöhnlicher ist es, dass der Prinz nun so offen über die persönlichen Vorlieben seiner Tochter sprach.

Einen weiteren seltenen Eindruck vom Familienleben hatte Herzogin Meghan bereits vor Kurzem vermittelt. Unter dem knappen Kommentar "Sommerferien" veröffentlichte sie auf Instagram mehrere Aufnahmen aus einem gemeinsamen Urlaub in Großbritannien. Eines der Bilder zeigte Meghan, Harry, Archie und Lilibet zusammen am Strand. Auf einem weiteren Foto spazierten Meghan und Lilibet Hand in Hand am Wasser entlang. Auch damit zeigte das Paar seine beiden Kinder in einer für die Familie ungewohnt privaten Situation. Solche Einblicke bleiben bei den Sussexes jedoch die Ausnahme. Schnappschüsse und kleine Geschichten wie die über Lilibets Liebe zu Glitzer und Rosa bleiben deshalb echte Raritäten.

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Instagram / meghan Harry und Lilibet am Valentinstag, 2026

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seiner Tochter Lilibet, März 2025

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihren Kindern Archie und Lilibet