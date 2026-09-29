Dennis Haskins stirbt mit 75: Fans trauern um Mr. Belding

Traurige Nachrichten für alle Fans der Kultserie "California High School": Dennis Haskins ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Den Tod des Schauspielers bestätigte sein langjähriger Agent Jay Schachter gegenüber TMZ. Angaben dazu, wo und wann genau Dennis starb, machte er nicht. Bekannt wurde Dennis als Schulleiter Richard "Mr. Belding" Belding in der Kultserie "California High School" – eine Rolle, die er über mehr als ein Jahrzehnt hinweg prägte und die ihm einen festen Platz in der Popkultur sicherte. Entsprechend groß ist die Trauer bei den Fans seiner Serienfigur. Auch sein Agent nahm gegenüber dem Portal ganz persönlich Abschied: "Es ist ein tragischer Verlust. Jeder liebte Mr. Belding, und diejenigen von uns, die Dennis kannten, liebten ihn noch viel mehr."

Die Todesursache wurde zunächst nicht mitgeteilt. Ein Nachruf der Karaoke-Bar Dimples im US-Bundesstaat Kalifornien auf Instagram legt jedoch nahe, dass Dennis acht Jahre lang an Parkinson litt. Seine Krankheit hielt der Schauspieler bewusst von der Öffentlichkeit fern, weil er die damit verbundene Aufmerksamkeit nicht wollte. In der Bar war er demnach eine feste Größe: Er griff dort gerne selbst zum Mikrofon, plauderte mit Fans und nahm sich Zeit für Selfies. Manche Gäste sollen ihn sogar für den Besitzer des Lokals gehalten haben. Wie nah ihm sein Publikum lag, betonte auch sein Agent gegenüber TMZ: "Er war ein großartiger Mensch, und er liebte, ich meine, er liebte seine Fans über alles." Über die gemeinsame Zeit sagte Jay zudem: "Er hatte immer Zeit für sie, egal was war. Er war über 20 Jahre lang mein Mandant und ein lieber Freund, und ich werde ihn schrecklich vermissen."

Dennis stammte aus Chattanooga in Tennessee und hinterlässt seinen Sohn Dustin. Seine Paraderolle übernahm er zunächst in der Serie "Good Morning, Miss Bliss". Nachdem das Format überarbeitet worden war, stand er von 1989 bis 1993 für "California High School" (im Original: "Saved by the Bell") als Mr. Belding vor der Kamera und blieb der Figur in der Fortsetzung bis zum Jahr 2000 treu. Ein letztes Mal zog er das Direktoren-Sakko im Februar 2015 an: Für einen Sketch in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" traf er dort seine einstigen Serienzöglinge Mark-Paul Gosselaar (52), Elizabeth Berkley, Mario Lopez (52) und Tiffani Thiessen (52) wieder. Abseits der Kamera war der Schauspieler ebenso umtriebig: Ein Jahr lang spielte er Basketball an der University of Tennessee at Chattanooga, machte Musik und trat bei USO-Tourneen für US-Soldaten auf.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dennis Haskins beim Festival of Arts Celebrity Benefit Event in Laguna Beach, 2018

Anzeige Anzeige

Imago Dennis Haskins mit dem restlichen Cast von "California High School", 1992

Anzeige Anzeige

Imago Dennis Haskins bei der Premiere von "Living Among Us" im Ahrya Fine Arts Theatre in Beverly Hills, 1. Februar 2018