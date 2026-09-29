Beichte: Jay-Z war vor Beyoncé emotional noch völlig unreif

Jay-Z (56) war am Anfang seiner Liebesgeschichte mit Beyoncé (45) offenbar noch nicht bereit, sich emotional zu öffnen. In "JAY-Z on 8" spricht der Rapper überraschend ehrlich über seine emotionale Unreife Anfang der 2000er-Jahre. Obwohl die Sängerin zwölf Jahre jünger ist, sei sie damals erwachsener gewesen als er. Der Rapper hatte zwar tiefe Gefühle für Beyoncé, fürchtete sich aber davor, seine verletzliche Seite zu zeigen. Aus diesem Grund fiel es ihm schwer, aus der Freundschaft mit ihren langen Telefonaten eine feste Beziehung zu machen. An Beyoncés 21. Geburtstag brachte er statt einer romantischen Frage lediglich ein unbeholfenes "Blamier mich nicht" hervor. Dahinter steckte die Sorge, dass Beyoncé seine Gefühle möglicherweise nicht so erwidern könnte, wie er es sich erhoffte. "Ich war so unreif und hatte solche Angst davor, verletzlich zu sein und zuzugeben, dass ich diese Person mag. Ich mag diese Frau", beichtete Jay-Z in dem Format.

Diese Situation verarbeitete Jay-Z später in seinem sehr intimen Song "4:44". Im Lied setzt er sich nicht nur mit seiner früheren Unsicherheit auseinander, sondern auch mit seinem Fremdgehen und seiner Rolle als Vater. Über den schwierigen Start der Beziehung rappt er: "Ich sagte: 'Blamier mich nicht', statt: 'Sei mein' / Das war mein Antrag, dass wir fest zusammenkommen / Das war dein 21. Geburtstag / Du bist schneller gereift als ich, ich war nicht bereit / Deshalb entschuldige ich mich." Retrospektiv erklärte der Künstler, dass jener Satz damals die einzige Form gewesen sei, in der er genug Verletzlichkeit zulassen konnte, um Beyoncé nach einer festen Beziehung zu fragen. Die Zeilen beschäftigen ihn bis heute. "Ich habe diesen Song wahrscheinlich seltener gehört als jeden anderen Song, den ich je geschrieben habe, außer 'You Must Love Me'", gesteht er.

Letzten Endes ist jedoch alles gut ausgegangen: 2008 heirateten die beiden, mittlerweile haben sie drei gemeinsame Kinder. Auch mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Beginn ihrer Liebesgeschichte blickt der Rapper voller Bewunderung auf die Arbeit seiner Frau. Vor Kurzem legte Jay-Z in einem Gespräch mit Extra noch einmal nach und schilderte, wie sehr sie ihn inspiriere. Bei einigen Projekten oder Ideen von Beyoncé denke er deshalb: "Das könnte ich nicht." Damit macht Jay-Z deutlich, welche Eigenschaft seiner Frau ihn bis heute besonders fasziniert.

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Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der Met Gala 2015

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Getty Images Jay-Z und Beyoncé, Februar 2017

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Getty Images Jay-Z, Beyoncé und ihre Tochter Blue Ivy