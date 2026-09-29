Verdiente Millionen: Disney-Star Christy Romano war pleite

Zwei Disney-Serien machten Christy Carlson Romano als Teenager zum Star: "Eben ein Stevens" und "Kim Possible". Das Geld floss reichlich, doch es hielt nicht. Nach eigener Rechnung gab sie in nur zwölf Monaten etwa eine Million Dollar (880.000 Euro) aus. Als die Engagements später ausblieben, war das Konto leer. Auf Instagram spricht Christy jetzt offen über diese Zeit und beschreibt, wie hilflos sie sich damals fühlte: "Ich war völlig pleite, ich war ganz unten. Mit 26 Jahren ging ich zurück ans College. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, und hatte Angst." Wo früher Premieren und Drehpläne ihren Alltag bestimmten, saß sie nun in Vorlesungen und rechnete jeden Cent nach.

Erst spielte Christy Ren Stevens, dann sprach sie die Titelheldin in "Kim Possible", und an der Seite von Hilary Duff (39) stand sie für "Soldat Kelly" vor der Kamera. Dann wurde es ruhig. Für Teenagerrollen war sie der Branche zu alt, für Mütter dagegen zu jung. Um wieder etwas zu verdienen, nahm sie ein bezahltes Praktikum an, und zwar bei den Walt Disney Studios, wo sie früher selbst Hauptdarstellerin gewesen war. "Dieses Geld bedeutete mir tatsächlich etwas. Früher habe ich praktisch einen der Sender angeführt, weil ich auf den Plakaten war", erklärt sie im Instagram-Video. Ein führender Disney-Manager habe beschämt und irritiert reagiert, als er sie dort wiedersah. Christy selbst sah es nüchterner: Sie habe sich eben durchgeschlagen wie jeder andere.

Schon in einem früheren YouTube-Video hatte Christy erzählt, dass sie Millionen eingenommen und wieder verloren habe. Am meisten ärgert sie sich darüber, nichts sinnvoll investiert und keine Immobilie gekauft zu haben. Übrig blieb nur das Geld, das ihr der Coogan Act, der Kinderdarsteller vor Ausbeutung schützt, ohnehin sicherte. Mit 18 steckte sie es zunächst in ein Studium, brach dieses aber ab und konnte danach auf eine deutlich höhere Summe zugreifen. Mit 21 zog sie nach einem Streit mit ihren Eltern für ein Jahr von zu Hause aus, um ihre Finanzen allein zu managen. Sie leistete sich Designermode und teure Autos, ohne an die Folgekosten zu denken. "Als ich 21 war, hatte ich einen Buchvertrag und einen Plattenvertrag. In einem Jahr verdiente ich ungefähr eine Million Dollar, und im selben Jahr gab ich sie aus", so Christy. Wie man mit Geld umgeht, habe ihr damals schlicht niemand gezeigt.

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Getty Images Christy Carlson Romano beim Eröffnungsabend des ATX TV Festival 2023 in Austin, Texas

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Getty Images Christy Carlson Romano, 13. Dezember 2022

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Getty Images Brendan Rooney und Christy Carlson Romano bei der Eröffnung des ATX TV Festival 2023 in Austin, Texas