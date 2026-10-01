Diese Serie ist perfekt für Fans von "Unsere kleine Farm"

Wer die neue Netflix-Version von Unsere kleine Farm bereits durchgesuchtet hat, steht nach nur wenigen Folgen schnell vor einem Problem: Der Nachschub an nostalgischem Serienstoff ist überschaubar. Bei RTL+ wartet allerdings eine Alternative, die in eine ähnliche Richtung geht: "Unsere kleine Stadt – Die Coal Valley Saga". Das Romantikdrama aus dem Jahr 2014 erzählt von der jungen Lehrerin Elizabeth Thatcher, verkörpert von Erin Krakow (42), die ihr behütetes Leben in einer wohlhabenden Familie hinter sich lässt. Stattdessen nimmt sie eine Stelle im abgelegenen Coal Valley im kanadischen Westen an. In der Bergbaugemeinde lebend, die von einem schweren Grubenunglück gezeichnet ist, muss sich Elizabeth nicht nur an einen deutlich einfacheren Alltag gewöhnen, sondern auch ihren Platz in der Dorfgemeinschaft finden.

Zwischen Trauer, harter Arbeit und finanziellen Sorgen sucht sie nach einer neuen Heimat. Trotz der ernsten Themen wie Verlust, Armut und Arbeitsunfällen bleibt der Grundton der Serie durchweg hoffnungsvoll. Im Mittelpunkt stehen Neuanfänge und der Zusammenhalt der Bewohner, die sich nach dem Unglück gegenseitig auffangen. Vor diesem Hintergrund bleiben große Gefühle und Romanzen selbstverständlich nicht aus. Im Vordergrund steht in der Serie jedoch natürlich die persönliche Entwicklung der Figuren, allen voran die von Elizabeth.

Optisch liefert "Die Coal Valley Saga" klassische Frontierstimmung: Holzhäuser, Pferdekutschen, weite Landschaften und eine kleine Siedlung, in der jeder jeden kennt. Die Parallelen zu "Unsere kleine Farm" liegen auf der Hand. Beide Serien blicken auf eine zugleich idealisierte und entbehrungsreiche Vergangenheit zurück, in der Menschen unter schwierigen Bedingungen ein neues Zuhause aufbauen. Der große Unterschied zu vielen anderen Westernformaten: Die Geschichte spielt nicht in den USA, sondern in Kanada. In Nordamerika läuft die Produktion unter dem Titel "When Calls the Heart" bereits seit vielen Jahren mit großem Erfolg. Inzwischen sind dort 13 Staffeln entstanden, eine 14. Staffel wurde zudem bereits in Auftrag gegeben. Auf RTL+ sind aktuell die ersten zwei Staffeln zum Abruf bereit.

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IMAGO / Everett Collection Melissa Sue Anderson, Karen Grassle, Melissa Gilbert, Michael Landon und Lindsay Sidney Greenbush

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Imago "Unsere kleine Stadt – Die Coal Valley Saga"-Hauptdarstellerin Erin Krakow bei der Staffelpremiere, März 2026

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Eric Zachanowich / Netflix Skywalker Hughes als Mary Ingalls und Crosby Fitzgerald als Caroline Ingalls beim Dreh von "Unsere kleine Farm"

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