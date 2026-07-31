Netflix-Hit für "Yellowstone"-Fans stürmt jetzt die Charts

Mit fast 16 Millionen Aufrufen und über 100 Millionen gesehenen Stunden in nur zwei Wochen hat sich die Netflix-Neuauflage von Unsere kleine Farm laut dem Portal Moviepilot zu einem echten Streaming-Hit entwickelt. Die Serie, die auf den Büchern von Laura Ingalls Wilder basiert, startete am 9. Juli 2026 mit allen acht Folgen der ersten Staffel gleichzeitig auf der Plattform und katapultierte sich seitdem auf Platz zwei der globalen Netflix-Charts. Damit mausert sie sich zum perfekten Unterhaltungsangebot für alle, die auf Western-Geschichten mit Familiendrama stehen – also auch für eingefleischte Fans des Yellowstone-Universums.

In der ersten Woche nach dem Start verbuchte die Serie Moviepilot zufolge bereits 6,4 Millionen Aufrufe und 42 Millionen gesehene Stunden. Richtig Fahrt nahm sie jedoch in der zweiten Woche auf: 9,2 Millionen weitere Aufrufe kamen hinzu, dazu 65 Millionen gesehene Stunden. An die Spitze der Charts hat es die Adaption zwar nicht geschafft, doch die Zahlen sind beachtlich. Fans dürfen sich zudem freuen: Eine zweite Staffel mit acht weiteren Folgen hat bereits vor dem Start der Serie grünes Licht bekommen.

"Unsere kleine Farm" ist keineswegs eine unbekannte Geschichte. Bereits in den 1970er Jahren wurde der Stoff äußerst erfolgreich verfilmt – die Originalserie lief ganze neun Staffeln lang. Netflix hat den Klassiker nun für eine neue Generation aufbereitet. Die Serie dreht sich um das Leben der Familie Ingalls und setzt damit erneut auf starke familiäre Bindungen, Zusammenhalt und persönliche Schicksale – Themen, die auch bei Zuschauern von "Yellowstone" häufig gut ankommen. Ob die Neuauflage an diesen Rekord herankommt, bleibt abzuwarten.

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Eric Zachanowich / Netflix Crosby Fitzgerald als Caroline Ingalls, Alice Halsey als Laura Ingalls, Skywalker Hughes als Mary Ingalls und Luke Bracey als Charles Ingalls in Folge

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LMK/ActionPress Luke Grimes und Kevin Costner in "Yellowstone"

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Eric Zachanowich / Netflix Skywalker Hughes als Mary Ingalls und Crosby Fitzgerald als Caroline Ingalls beim Dreh von "Unsere kleine Farm"

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