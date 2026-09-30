Geburtstag: Denise Mertens Sohn von Papa Pascal überrascht

Zum achten Geburtstag von Denise Mertens (36) Sohn Ben gab es ein Geschenk, das sich nicht einpacken lässt: Papa Pascal Kappés (36) reiste an und verbrachte gleich mehrere Tage mit dem Jungen. Für den Jungen dürfte der Besuch das größte Geschenk gewesen sein, denn Vater und Sohn sehen sich sonst nur ungefähr zweimal im Jahr persönlich. In ihrer Instagram-Story zeigte sich Denise glücklich über das Wiedersehen und berichtete, dass die beiden während Pascals Aufenthalt viel gemeinsame Zeit genossen. Dabei standen auch besondere Unternehmungen auf dem Programm, unter anderem ein Ausflug in den Holland-Park in Brandenburg. Dort ließen sie den Geburtstag gemeinsam ausklingen. Neben der Zeit mit seinem Vater durfte sich das Geburtstagskind auch noch über handfeste Präsente freuen.

Auch über einige materielle Geschenke durfte sich Ben an seinem Geburtstag freuen. So bekam der Achtjährige unter anderem Fußballschuhe, einen Airhockeytisch und weitere Präsente. Auch Pascal nahm seine Follower mit in die Vater-Sohn-Zeit: In einer Instagram-Story teilte er ein Gespräch mit Ben über Pupse, bei dem die beiden herzhaft miteinander lachten. Nach den schönen gemeinsamen Tagen rückte allerdings bereits der Abschied näher. Als sein Sohn beim Fußballtraining war, musste Pascal die Rückfahrt in seine Heimat antreten. "Der Kleine ist jetzt beim Fußballtraining und ich fahre jetzt wieder in die Heimat", berichtete er auf Instagram. Dass er seinen Sohn nun wieder verlassen musste, mache ihn sehr traurig, gab der Realitystar offen zu. Die Zeit miteinander sei einfach sehr schön gewesen. Damit endete der mehrtägige Geburtstagsbesuch, der den beiden neben Ausflügen auch viele lustige Momente beschert hatte.

Denise und Pascal waren vor acht Jahren zum ersten Mal Eltern geworden. Ihre Beziehung hielt dem Alltag damals allerdings nicht stand. Über das Verhältnis zwischen ihrem Ex-Partner und dem gemeinsamen Sohn äußerte sich Denise bislang nur selten öffentlich. Ein wesentlicher Grund für die wenigen persönlichen Treffen ist demnach die große Entfernung zwischen ihren Wohnorten. Spontane Besuche sind durch die Distanz kaum möglich. Der Kontakt zwischen Pascal und Ben beschränkt sich jedoch keineswegs auf die etwa zwei Wiedersehen pro Jahr. "Wenn Berlin nicht so weit weg wäre, wäre es einfacher. Aber wir telefonieren täglich", hieß es dazu auf Instagram. Vater und Sohn sprechen demnach jeden Tag miteinander und bleiben so trotz der räumlichen Distanz im regelmäßigen Austausch. Umso mehr Bedeutung haben die gemeinsamen Tage, wenn der Reality-TV-Star dann tatsächlich vor Ort ist – so wie jetzt zum Geburtstag seines Sohnes.

Anzeige Anzeige

Instagram / denisemerten Denise Merten mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés mit seinem Sohn

Anzeige Anzeige

Pascal und Denise Kappès