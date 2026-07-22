Neuauflage von "Unsere kleine Farm" begeistert Netflix-Fans

Das Warten hat ein Ende: Die Neuauflage der Kultserie Unsere kleine Farm ist jetzt auf Netflix verfügbar – und der Start könnte kaum besser laufen. Direkt nach der Veröffentlichung katapultierte sich das Remake auf Platz eins der Netflix-Charts, wie Kino.de berichtet. Die Serie basiert auf den semi-autobiografischen Büchern von Laura Ingalls Wilder und begleitet Familie Ingalls bei ihrem Versuch, sich im amerikanischen Grenzland ein neues Leben aufzubauen. Dabei stehen nicht nur Hoffnung und Freiheit im Mittelpunkt, sondern auch die harten Bedingungen des Überlebens – von Naturgewalten über wirtschaftliche Unsicherheit bis hin zu sozialen Konflikten.

Anders als die Originalserie aus den 70er-Jahren setzt die neue Adaption nicht allein auf nostalgische Idylle. Stattdessen beleuchtet sie auch die Belastungen und Spannungen, die mit der Besiedlung des Westens verbunden waren. Verantwortlich für das Remake ist Rebecca Sonnenshine, die als Autorin, Showrunnerin und ausführende Produzentin fungiert. Beim Bewertungsportal Rotten Tomatoes kommt die Serie auf 68 Prozent bei der Fachpresse und 77 Prozent beim Publikum. Kritiker heben vor allem die Kameraführung, das Drehbuch und die schauspielerischen Leistungen hervor. Ein Zuschauer schwärmt dort: "Die Neuauflage der Serie ist wirklich großartig gelungen. Ich konnte gar nicht aufhören, sie zu schauen. Ich kann die zweite Staffel kaum erwarten."

Die Originalvorlage für "Unsere kleine Farm" stammt aus der Feder von Laura Ingalls Wilder, die ihre Kindheitserlebnisse als Pionierin im amerikanischen Westen in einer Buchreihe verarbeitete. Die erste TV-Adaption lief von 1974 bis 1983 und wurde mit Michael Landon (†54) in der Hauptrolle zu einem weltweiten Publikumserfolg. Die Bücher gelten bis heute als Klassiker der amerikanischen Kinderliteratur und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.

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Eric Zachanowich / Netflix Crosby Fitzgerald als Caroline Ingalls, Alice Halsey als Laura Ingalls, Skywalker Hughes als Mary Ingalls und Luke Bracey als Charles Ingalls in Folge

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Eric Zachanowich / Netflix Skywalker Hughes als Mary Ingalls und Crosby Fitzgerald als Caroline Ingalls beim Dreh von "Unsere kleine Farm"

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IMAGO / Everett Collection Melissa Sue Anderson, Karen Grassle, Melissa Gilbert, Michael Landon und Lindsay Sidney Greenbush

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