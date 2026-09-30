Will auswandern: Cora Schumacher am finanziellen Abgrund

Cora Schumacher (49) kämpft mit großen Geldsorgen und plant deshalb einen radikalen Neuanfang fernab von Deutschland. Im Bild-Podcast "May Way" spricht der Realitystar ganz offen über seine Geldsorgen – und nennt als einen Grund die rund zweijährige berufliche Auszeit, die aufgrund gesundheitlicher Probleme nötig geworden war. Ihre Rücklagen hätten sie zunächst aufgefangen. Inzwischen würden jedoch ausbleibende Mieteinnahmen, offene Forderungen und hohe Nachzahlungen den finanziellen Druck deutlich erhöhen. "Ich bin noch nicht pleite", stellt Cora klar. Allerdings werde es nun "langsam wirklich eng". Nach ihrer Darstellung hätten Mieter keine Miete gezahlt, während zugleich Kosten für Strom und Hausverwaltung sowie Forderungen des Finanzamts angefallen seien. Auch ihr Steuerberater habe über Jahre keine Unterlagen eingereicht. Ihre Konsequenz aus dem Ganzen: Die Immobilien sollen verkauft werden, Deutschland gleich mit dazu.

Im Gespräch erklärt Cora, dass ihre lange Pause tiefe Spuren auf ihrem Konto hinterlassen habe. "Ich hab schlussendlich über zwei Jahre nicht gearbeitet. Und ich kann froh sein, dass ich wenigstens n' bisschen Rücklagen hatte. Aber das ist der Grund, warum es mir jetzt so schlecht geht", sagt sie im Bild-Podcast. Ihre Immobilien seien eigentlich als Absicherung fürs Alter gedacht gewesen: "Das ist meine Rente, weil ich habe ja keine Rente", betont das Model. Gegenüber den Verantwortlichen erhebt sie schwere Vorwürfe. Ihr Steuerberater habe ihre finanziellen Angelegenheiten lediglich geschätzt und über Jahre hinweg keine Unterlagen eingereicht. Der Hausverwaltung wirft sie ebenfalls vor, ihre Sorgfaltspflicht verletzt zu haben. Nach dem geplanten Verkauf möchte Cora zunächst reisen und sich anschließend dort niederlassen, wo es ihr am besten gefällt. In Texas oder Kanada träumt sie von einem ruhigen "Farmerleben" mit vielen Tieren.

Der Beginn ihrer Krise liegt laut Cora rund um ihre Teilnahme am Dschungelcamp. Damals habe sie mit Post-Covid zu kämpfen gehabt, später kamen nach eigenen Angaben Depressionen, ADHS und eine posttraumatische Belastungsstörung hinzu. Wegen "dunkler Gedanken" ließ sie sich am 7. Oktober 2024 nach eigener Aussage vorsorglich in eine Klinik einweisen. Therapien und weitere Klinikaufenthalte sollten ihr dabei helfen, psychisch wieder stabiler zu werden. Zusätzlich belastete sie im selben Jahr das Coming-out ihres Ex-Mannes Ralf Schumacher (51) im Juli: In der Öffentlichkeit wurde ihr unterstellt, sie habe davon gewusst oder sei ein "Golddigger". Kurz danach brach auch der Kontakt zu ihrem gemeinsamen Sohn David Schumacher (24) ab, nachdem dieser öffentlich Vorwürfe gegen sie erhoben hatte. Cora zog sich für rund zwei Jahre aus der Öffentlichkeit zurück, während sich ihre finanziellen Probleme nach eigener Darstellung weiter verschärften.

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Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, Sommer 2024

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Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im März 2023

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Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, Dezember 2025