In Sorge: Capital Bra denkt nach Brandschlag über Umzug nach

Capital Bra (29) fühlt sich nach diesem Vorfall nicht mehr sicher. Vor über einer Woche kam es auf dem Anwesen des Rappers zu einem Brandanschlag – er und seine Familie mussten das Haus umgehend verlassen. Der vierfache Vater äußert in einem Interview mit RTL seine schlimmsten Befürchtungen: "Wenn eine Familie dort schläft und da Kinder drin sind, Rauch kommt rein… Es hätten Kinder sterben können!" Nach der Tat ist für Capi nichts mehr, wie es einmal war und er deutet an, dass er einen Umzug in Erwähnung ziehe: "Es geht halt nicht, dass meine Frau sich hier unwohl fühlt."

Am 14. April ereignete sich Erschreckendes in Kleinmachnow: Bild berichtete, dass sich in der Nacht zum Sonntag drei Unbekannte unbefugt Zutritt zu Capis Haus verschafft und das Auto seiner Frau angezündet hatten, welches sich in der Einfahrt befand. Völlig schockiert erklärte der "Wieder Lila"-Interpret: "Das ist wirklich krank. Was sind das für Menschen, die so etwas machen? Das war ein Mordanschlag. Diese Menschen haben mein Auto angezündet, sie wollten mein Haus abbrennen."

Capis Reaktion ist durchaus berechtigt. Die Flammen sollen sogar das Hausdach erreicht haben – der Rauch breitete sich im Zimmer seiner Töchter aus. Der Musiker sei wach gewesen und habe seine Liebsten wecken können. Doch es hätte auch ganz anders ausgehen können, wie Capital emotional schilderte: "Hätte ich geschlafen, dann wären wir womöglich alle tot. Ich stecke das alles weg, aber diese Menschen hatten es auch auf meine Kinder abgesehen."

Pascal Behring für Cleangang Capital Bra, Rapper

Instagram / capital_bra Capital Bra mit seiner Tochter

