Alfons Haider veröffentlicht emotionales Buch für seine Mama

Pünktlich zum Muttertag meldet sich Alfons Haider (68) mit einem ganz besonderen Projekt zu Wort: Der österreichische Entertainer und Schauspieler veröffentlicht am 25. April ein Buch zu Ehren seiner 2023 verstorbenen Mutter Anna. Das Werk trägt den Titel "Meine Mama, die Löwin". Mit der emotionalen Hommage möchte Alfons aber nicht nur seine eigene Mutter würdigen. "Ich wollte nicht nur eine Liebeserklärung an meine Mutter, sondern an alle Mütter schreiben", erklärte er.

In dem Buch teilt der Entertainer persönliche Einblicke in seine Beziehung zu Anna. Er beschreibt, wie sie ihn zu seiner Berufung geführt hat und spricht offen über ihr Ringen mit seinem Coming-out. Auch die gemeinsamen letzten Jahre, in denen er sie begleitet hat, finden darin Platz. Mit dem Werk möchte Alfons all jenen Frauen Anerkennung zollen, "deren Stärke oft im Verborgenen bleibt" – und für Kinder in Worte kleiden, was so selten laut ausgesprochen wird.

Alfons Haider wurde 1957 in Österreich geboren und ist vor allem als Showmaster und Entertainer bekannt. Er moderierte unter anderem jahrelang die Wiener Opernball-Übertragungen im ORF und machte sich auch als Theaterschauspieler und Musical-Darsteller einen Namen. Sein Coming-out hatte er bereits öffentlich thematisiert – dass seine Mutter damit zunächst kämpfte und beide dennoch einen engen Weg zueinander fanden, macht das Buch nun für ein breites Publikum greifbar.

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Imago Alfons Haider bei der Premiere von "Jedermann" 2024 am Domplatz in Salzburg

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Imago Alfons Haider mit Mutter Anna, 2006 in Wien

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Imago Richard Lugner und Alfons Haider

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