Alfons Haiders pikante ältere Jugendliebe: Mama ertappte ihn

Alfons Haider (68) hat auf Instagram eine pikante Erinnerung aus seiner Jugend preisgegeben. Der ehemalige ORF-Star und Mörbisch-Intendant erzählte in einem ehrlichen Clip, wie sein erster romantischer Kuss alles andere als ein Hollywood-Moment war – denn seine Mutter erwischte ihn in flagranti. Und das war noch nicht alles: Die Dame, mit der er sich gerade vergnügte, war sogar älter als seine eigene Mutter zu jenem Zeitpunkt. "Es war nicht wie in einem Hollywood-Film", verriet der 68-Jährige schmunzelnd. Die Frau sei eine Tänzerin vom Raimund Theater gewesen, während er selbst "noch mehr Kind als Mann" war. Alfons hatte darauf spekuliert, dass seine Mutter erst spätabends nach Hause kommen würde – doch die Rechnung ging nicht auf.

Rückblickend reflektiert Alfons über die Begegnung mit der deutlich älteren Tänzerin. "Das war alles sehr aufregend und spannend und wieso soll man das nicht doch einmal versuchen", erklärte er in seinem Video. Trotz der unangenehmen Situation, von seiner Mutter erwischt zu werden, erinnert er sich an jenen Moment als seinen "ersten wirklich romantischen Kuss". Der Entertainer gibt zu, dass diese Erfahrung "nachhaltig etwas bewirkt" habe bei ihm. Die Erinnerungen an dieses erste Mal sind offenbar so prägend geblieben, dass er heute offen darüber sprechen kann.

Heute küsst Alfons nach eigener Aussage lieber Männer – und das nicht nur privat, sondern auch auf der Bühne. Bei den Seefestspielen in Mörbisch will er im Sommer 2026 als schillernde Zaza im Musical "Ein Käfig voller Narren" auf der Bühne stehen. An seiner Seite: Musicalstar Mark Seibert als Bühnen-Ehemann, der deutlich jünger ist als der Moderator. Auch dazu hat Alfons bereits einen charmanten Spruch parat. "Ich bin schon gefragt worden, ob Mark Seibert nicht zu jung für mich wäre. Ich kann nur sagen: Eine attraktive, reife Dame nimmt immer einen jüngeren Herrn, um auch wirklich munter zu bleiben", erklärt er augenzwinkernd. Mit dieser Bemerkung schlägt der Showstar den Bogen von seiner pikanten frühen Erfahrung mit einer älteren Tänzerin zu seinem heutigen Bühnenleben.

Getty Images Alfons Haider bei der Premiere des Musicals "Moulin Rouge" im Musical Dome Köln, 6. November 2022

Getty Images Moderator Alfons Haider

Getty Images Alfons Haider bei der Fete Imperiale 2018 in Wien, Juni 2018

