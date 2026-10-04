70. Geburtstag: So hat sich Désirée Nick optisch verändert

Désirée Nick (70) zelebrierte am 30. September ihren 70. Geburtstag – und das gewohnt extravagant. Passend zu diesem Meilenstein lässt die Berlinerin im deutschen Playboy erneut alle Hüllen fallen, nur etwa drei Jahre nach ihrem letzten vielbeachteten Shooting für das Herrenmagazin. An Rente oder eine ruhige Kugel denkt die Entertainerin selbst am runden Ehrentag nicht: Noch bis zum 4. Oktober wirbelt sie mit ihrem Soloprogramm "Reflection" im Berliner Wintergarten-Varieté über die Bühne. Um Pomp und große Geburtstagspartys macht die Kabarettistin sowieso lieber einen weiten Bogen. "Das ist was für Kinder", erklärte sie gegenüber der Märkischen Allgemeinen. Und weiter: "Sie glauben doch nicht, dass irgendein ernstzunehmender Profi sagt: 'Ich komme aber nicht, weil ich Geburtstag habe.'" Optisch hat sich bei ihr im Laufe der Jahrzehnte einiges verändert – von der jungen Tänzerin über die schrille Dschungelcamp-Teilnehmerin bis zur Bühnenkünstlerin, die heute vor der Kamera posiert.

Kaum jemand ahnt, dass Désirée Nick lange vor ihren legendären Reality-TV-Auftritten ein völlig anderes Leben führte. Ganze zehn Jahre lang, von 1965 bis 1975, ließ sie sich zur klassischen Balletttänzerin ausbilden und tanzte im Anschluss auf den ganz großen Bühnen – darunter an der Deutschen Oper Berlin und der Bayerischen Staatsoper in München. Doch damit nicht genug: Die Berlinerin erfand sich immer wieder neu, studierte katholische Theologie im Fernstudium, unterrichtete als Religionslehrerin und heuerte als Innenausstatterin in London an, bevor sie 1987 ihre Schauspielausbildung am renommierten Actors' Institute abschloss. Ab 1993 machte sie sich in Berlin als provokante Kabarettistin einen Namen, 1995 folgte mit Rosa von Praunheims (83) "Neurosia" ihre erste Filmrolle. Der große Durchbruch kam Ende 2004 mit der zweiten Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Mit ihrer schlagfertigen und schrillen Art polarisierte sie, gewann zahlreiche Fans und wurde vom Publikum zur Dschungelkönigin gewählt.

Darüber hinaus feierte die Entertainerin beachtliche Erfolge auf dem Buchmarkt: Ihr Bestseller "Eva go home!" ging weit über 300.000-mal über den Ladentisch. Neben ihren Jobs als Sängerin sowie als Gesicht in Theater-, Film- und Fernsehproduktionen blickt sie inzwischen auf 19 eigene Solobühnenprogramme zurück. Mit den brandneuen Aufnahmen im Männermagazin Playboy will sie vor allem eine gesellschaftliche Debatte anstoßen: Sie versteht ihre Bilder als Statement gegen Altersdiskriminierung und als Plädoyer für weibliche Körperakzeptanz jenseits der Jugend. Schon ihr Shooting drei Jahre zuvor bezeichnete sie als "eine gesellschaftliche Mission". Keine Frau müsse sich verstecken, "weil vorne eine Fünf, eine Sechs oder eine Sieben steht". Privat dreht sich bei ihr vieles um ihren Sohn Oscar, der 1996 aus ihrer lange geheim gehaltenen Beziehung mit Heinrich Prinz von Hannover (65) hervorging. Désirée zog ihn allein groß und schwärmte in einem Interview: "Mein Sohn ist ein Prinz aus dem Bilderbuch."

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Imago Désirée Nick in der MDR-Talkshow "Riverboat" im Mai 2025

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Getty Images Désirée Nick beim Bayerischen Filmpreis 2019

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Imago Désirée Nick bei der NDR Talkshow, September 2003