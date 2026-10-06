Michael Flatleys Ehefrau Niamh ist mit 52 Jahren gestorben

Große Trauer bei Michael Flatley (68): Die Ehefrau des "Lord of the Dance"-Stars, Niamh Flatley, ist im Alter von 52 Jahren gestorben. Vertreter des Tänzers bestätigten, dass sie im Beacon Hospital in Dublin verstarb. Wann genau Niamh starb und was die Todesursache war, wurde nicht bekannt gegeben. Michael selbst teilte die traurige Nachricht auf Instagram und veröffentlichte dazu mehrere persönliche Erinnerungsfotos. Darunter befanden sich ein Bild von ihrer Hochzeit sowie eine Aufnahme des Paares mit dem gemeinsamen Sohn Michael St James. "Mein Herz ist gebrochen. Ich habe meine wunderschöne Frau Niamh und meine beste Freundin verloren. Meine bezaubernde Braut seit zwanzig Jahren ist zum Herrn in den Himmel gegangen", schrieb der Stepptanz-Star zu seinem Beitrag. Auch zahlreiche Weggefährten des irischen Künstlers sollen die Nachricht völlig unerwartet getroffen haben.

In seinem emotionalen Statement machte Michael zudem deutlich, welche zentrale Rolle Niamh innerhalb ihrer Familie spielte. "Sie war die liebevollste Mutter, Ehefrau und Person, und unser Leben wird ohne sie nie mehr dasselbe sein", erklärte er auf Instagram. Gleichzeitig bedankte sich der Tänzer für die große Anteilnahme und bat darum, Niamh, Michael St James und die gesamte Familie in Gedanken und Gebete einzuschließen. Laut Irish Star sind die Familien Flatley und O'Brien von dem plötzlichen Verlust tief erschüttert und wünschen sich in dieser schweren Zeit Privatsphäre. Ihren Dank richteten sie außerdem an die Ärzte, Pflegekräfte und weiteren Mitarbeiter des Beacon Hospital, die Niamh während der vergangenen Wochen betreut hatten. Einzelheiten zu ihrer Beisetzung sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. In den sozialen Medien bekundeten bereits zahlreiche Fans ihr Beileid.

Michael und Niamh kannten sich bereits seit den 1990er-Jahren. Die professionelle Tänzerin gehörte 1994 zum Ensemble von "Riverdance", das als Pausenshow beim Eurovision Song Contest auftrat. Aus der langjährigen Bekanntschaft entwickelte sich jedoch erst 2006 eine Liebesbeziehung. Noch im selben Jahr heirateten die beiden in Fermoy im irischen County Cork, 2007 kam ihr Sohn Michael St James zur Welt. Wie viel ihm seine Frau bedeutete, hatte Michael bereits 2013 in "Piers Morgan's Life Stories" deutlich gemacht. "Sie ist hochintelligent. Sie ist meine beste Freundin. Sie ist außergewöhnlich schön, innerlich und äußerlich. Ich bin stolz, ihr Ehemann zu sein. Ich bin gesegnet, sie zu haben. Sie ist durch und durch loyal", schwärmte er damals. Auch während seiner Krebserkrankung wich Niamh nicht von seiner Seite. Gegenüber dem Irish Independent erinnerte sich Michael 2025 daran, wie sie selbst in seinem dramatischen Zustand lächelnd an seinem Krankenbett stand, und würdigte ihren Mut in dieser schwierigen Situation.

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Getty Images Niamh Flatley und Michael Flatley bei den Irish Post Awards 2024 in London

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Instagram / michaelflatleyofficial Michael und Niamh Flatley mit ihrem gemeinsamen Sohn

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