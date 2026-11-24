Herzogin Meghan (45) soll nach der Festnahme ihres entfremdeten Vaters Thomas Markle Sr. (82) darüber nachdenken, sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Eine anonyme Quelle behauptet gegenüber dem Star Magazine, die Ehefrau von Prinz Harry (42) sei durch die neue Familienkontroverse emotional erschöpft: "Meghan hat in letzter Zeit so viel durchgemacht, und das hat ihr wirklich den Wind aus den Segeln genommen. Sie ist erschöpft von all dem Drama und der Negativität und will zur Abwechslung einfach etwas Ruhe." Neuen öffentlichen Auseinandersetzungen wolle die einstige Schauspielerin aus dem Weg gehen. Stattdessen möchte sie sich verstärkt um ihre Familie und um Projekte hinter den Kulissen kümmern. Auch mit Harry habe sie bereits darüber gesprochen, künftig weniger öffentliche Termine wahrzunehmen. Der Prinz unterstütze ihren Wunsch nach einer Auszeit, heißt es weiter.

Bei der Eröffnung des Lost Screen Memorial im Europäischen Parlament in Brüssel am 10. November deutete sich die Belastung bereits an. Eigentlich sollten Meghan und Harry gemeinsam über die Gefahren des Internets für Kinder sprechen. Nachdem die Festnahme ihres Vaters bekannt geworden war, verzichtete Meghan jedoch auf ihren Redebeitrag und überließ Harry die Hauptrede. Sie nahm trotzdem an der Veranstaltung teil und tröstete Sandra Spitaels, deren jugendlicher Sohn nach der Verbreitung eines intimen Bildes im Netz Suizid begangen hatte. Meghans Vater wird laut ABC News auf Bundesebene der Besitz von Material über sexuellen Kindesmissbrauch vorgeworfen. Ermittler sollen in Lagerräumen in Kalifornien rund 78 verdächtige Gegenstände sichergestellt haben, darunter Dias, Filmnegative und Bücher. Zunächst kam er unter Auflagen und mit elektronischer Überwachung frei. Weil er laut Staatsanwaltschaft seine Fußfessel entfernt haben soll, ordnete ein Bundesrichter dann aber Untersuchungshaft an. Die aktuellen Vorwürfe sind nicht bewiesen; bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt er als unschuldig.

Meghan und Thomas sind bereits seit der Zeit vor ihrer Hochzeit mit Harry im Jahr 2018 zerstritten. Damals sorgte Thomas mit inszenierten Paparazzifotos für Schlagzeilen und blieb der Trauung anschließend fern. Seitdem hielt die ehemalige Schauspielerin weitgehend Abstand, obwohl ihr Vater mehrfach öffentlich über das schwierige Verhältnis sprach. Auch zu ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) durfte er keinen Kontakt haben. In einem Statement, das Associated Press verbreitete, zeigte sich Meghan nun "zutiefst bestürzt" über die Vorwürfe. "Ich hoffe, dass nun verstanden werden kann, dass trotz der verzerrten Darstellung bestimmter Medien über die Jahre jede Distanz zu meinem Vater und meine Entscheidung, ihm keinen Kontakt zu unseren Kindern zu erlauben, nur einen Grund hatten: sie zu schützen", erklärte sie. Trotz der Belastung arbeitet Meghan weiter an ihrer Lifestylemarke As Ever und an anderen Projekten.

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Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch des Royal Children's Hospital in Melbourne

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MEGA, Getty Images Thomas Markle Sr. und Herzogin Meghan

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