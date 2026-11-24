Royal-Kommentatorin Maureen Callahan erhebt schwere Vorwürfe gegen König Charles III. (78) In einer Meinungskolumne für die Daily Mail behauptet die Journalistin, der Monarch "bestrafe" seinen älteren Sohn Prinz William (44), und zwar aus Eifersucht. Ihre Vermutung: Charles lasse Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) bei medienwirksamen Auftritten gezielt freie Hand – wohl wissend, dass die beiden damit William und Prinzessin Kate (44) die Schau stehlen könnten. Den Grund dafür sieht Callahan in der enormen Popularität des Thronfolgers sowie in seiner großen Ähnlichkeit mit seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (†36). Laut der Kommentatorin könnte der König zudem das äußerst wohlwollende öffentliche Bild des Paares von Wales durchaus mit Neid verfolgen. Belege für Charles' angebliche Gefühle oder eine gezielte Benachteiligung seines Sohnes liefert sie allerdings nicht. Bei ihren Aussagen handelt es sich ausdrücklich um persönliche Deutungen. Sie stützen sich allein darauf, dass der König bislang nicht öffentlich eingegriffen hat.

In ihrer Kolumne wird Callahan deutlich: "Ich bin überzeugt, dass Charles William bestraft, weil er eifersüchtig auf ihn ist." Weiter schreibt sie: "Vielleicht – und das ist eine Theorie, die ich schon lange habe – ist der König ein wenig neidisch auf seinen älteren Sohn und genießt Harrys Sticheleien und Provokationen." Als Belege verweist sie auf den jüngsten Besuch von Harry und Meghan im Europäischen Parlament in Brüssel sowie auf Harrys vorangegangene Reise in die Ukraine. Aus ihrer Sicht erweckten derartige Termine den Eindruck offizieller royaler Staatsbesuche – und stünden damit in direkter Konkurrenz zu William und Kate im Kampf um die mediale Aufmerksamkeit. In Brüssel sprach Harry über den Schutz von Kindern im Internet. Meghan präsentierte den Mantel, den sie dabei trug, später auf der Shoppingplattform OneOff. Über deren Links kann sie Provisionen verdienen. Für Callahan kommt das Schweigen des Königs einer Zustimmung gleich: "Indem König Charles nicht versucht, Harry und Meghan zu zügeln, unterstützt er ihr Verhalten stillschweigend." Eine bestätigte private Absprache zwischen Charles und den Sussexes ist jedoch nicht bekannt.

Im Jahr 2020 gaben Harry und Meghan ihre Rollen als hochrangige, aktiv arbeitende Mitglieder der Königsfamilie auf. Ihren damaligen Plan, royale Repräsentationspflichten mit eigener finanzieller Unabhängigkeit und privaten Unternehmungen zu verknüpfen, wies Königin Elizabeth II. (†96) seinerzeit zurück. Callahan meint, dass das Paar inzwischen faktisch doch eine Art "halb drin, halb draußen"-Lösung lebe. Dabei sind Harry und Meghan keine arbeitenden Royals mehr. Ihre wohltätigen Termine finden also nicht automatisch im Namen der Monarchie statt. Die Kommentatorin fordert den König deshalb in ihrem Text auf, bei den Titeln eine klare Grenze zu ziehen: "Ordnet euch unter, oder die Titel werden aberkannt." Ihre Eifersuchtstheorie begründet sie zudem mit Williams Nähe zu Diana. Er ähnele seiner 1997 verstorbenen Mutter und genieße wie sie große Sympathien in der Bevölkerung. Bestätigte Aussagen des Königs, Williams, Harrys oder des Palastes zum Verhältnis innerhalb der Familie oder zu Charles' tatsächlicher Haltung gegenüber seinen Söhnen gibt es dazu allerdings nicht.

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