Rund 16 Monate nach dem Coldplay-Eklat wagt der frühere Astronomer-Chef Andy Byron einen beruflichen Neuanfang. Nachdem er im vergangenen Jahr eng umschlungen mit seiner damaligen Personalchefin Kristin Cabot auf der Großleinwand zu sehen war, erlangte er unfreiwillig weltweite Bekanntheit und verlor zudem seinen Job bei dem Techunternehmen. Nun übernahm Andy Anfang November eine Führungsrolle beim Datenbanktechnologie-Unternehmen Materialize. Wie TMZ berichtet, ist die neue Stelle aber nicht sein einziges Standbein. Gegenüber dem Portal gab Andy an, inzwischen mehr als fünf Firmen zu beraten. Eine Vollzeitstelle habe er nach eigenen Angaben bei keinem dieser Unternehmen.

Der folgenschwere Konzertmoment verbreitete sich im Sommer 2025 innerhalb kürzester Zeit im Netz. Während des Auftritts schwenkte die sogenannte Kiss Cam auf Andy und Kristin. Kaum hatten die beiden bemerkt, dass sie auf der riesigen Leinwand zu sehen waren, lösten sie ihre Umarmung. Anschließend versuchten sie, sich vor der Kamera zu verstecken. Auch Coldplay-Frontmann Chris Martin (49) entging die Reaktion der beiden nicht. Er kommentierte den Moment laut Beiträgen auf X mit den Worten: "Entweder haben sie eine Affäre oder sie sind einfach sehr schüchtern." Für zusätzlichen Wirbel sorgte, dass Andy und Kristin bei Astronomer zusammenarbeiteten und beide zu diesem Zeitpunkt mit anderen Partnern verheiratet waren. Der Vorfall sollte nicht ohne Konsequenzen bleiben, privat wie beruflich. Andy verlor schließlich seinen Chefposten bei dem Techunternehmen.

Andy hat sich bis heute nicht öffentlich zu den Ereignissen bei dem Konzert geäußert. Ob er und seine Ehefrau noch zusammen sind, ist unklar. Nach dem Skandal soll sie jedoch seinen Nachnamen abgelegt haben. Kristin hingegen brach im Dezember 2025 ihr Schweigen. Im Gespräch mit The New York Times stellte sie klar, dass zwischen ihr und Andy vor dem Konzertabend keine Beziehung bestanden habe. Den viral gegangenen Moment bezeichnete sie als einen Fehler, begangen im Alkoholnebel. Ihren eigenen Angaben zufolge lebte sie zum Zeitpunkt des Konzerts bereits getrennt von ihrem damaligen Ehemann. Später ließ sich das Paar scheiden. Für Kristin hatte die Veröffentlichung des Videos auch abseits des Jobs heftige Konsequenzen. Sie wurde öffentlich beschämt, belästigt und erhielt sogar Todesdrohungen.

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Imago Andy Byron und Kristin Cabot auf der Kiss-Cam eines Coldplay-Konzerts

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Getty Images Chris Martin bei einer Coldplay-Show in Las Vegas im Juni 2025

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