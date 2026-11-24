Ein Abendessen in Mailand hat Tom Kaulitz (37) ein schlechtes Gewissen beschert. In der neuesten Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" mit seinem Bruder Bill Kaulitz (37) erzählte der Musiker, was nach einem Restaurantbesuch mit seiner Ehefrau Heidi Klum (53) passiert war. Das Paar war bei strömendem Regen in der italienischen Metropole unterwegs und hatte nur einen einzigen Regenschirm dabei. Den teilten sich die beiden auf dem Weg und gaben ihn anschließend am Eingang des Lokals ab. Nach rund zweieinhalb Stunden wollten Tom und Heidi wieder aufbrechen. Doch dann gab es ein Problem: Der Schirmständer hatte sich in der Zwischenzeit gefüllt. Zwischen den zahlreichen Exemplaren konnte der 37-Jährige seinen eigenen – beziehungsweise vom Hotel geliehenen – nicht mehr eindeutig erkennen. Daraufhin machte Heidi ihrem Mann einen überraschenden Vorschlag: Er solle kurzerhand irgendeinen anderen Regenschirm mitnehmen. Tom hörte auf den Rat des Models und griff tatsächlich zu einem fremden Exemplar. Doch die spontane Lösung ließ ihn anschließend nicht mehr los.

Ob ein anderer Restaurantgast Toms Schirm bereits eingesteckt hatte oder ob der Tokio-Hotel-Gitarrist ihn in der Menge lediglich übersah, blieb unklar. Ausgiebig zwischen den Modellen suchen wollte er jedoch ebenfalls nicht. Der Musiker befürchtete, dass er beim Prüfen der verschiedenen Schirme erst recht wie ein Dieb wirken könnte. Also nahm Tom einen fremden Schirm an sich und machte sich mit Heidi auf den Weg zum Ausgang. Nachdem er sich einen fremden Schirm geschnappt hatte, rechnete Tom damit, dass ihm jemand hinterherrufen oder ihn spätestens am Ausgang zur Rede stellen könnte. Im Podcast, den er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz aufnimmt, legte er schließlich ein offenes Geständnis ab: "Ich hab' ja jemandem den Regenschirm geklaut." Ganz unbeschwert verließ der Gitarrist das Restaurant an diesem Abend also nicht.

Im Nachhinein wollte Tom wissen, ob es in einer solchen Situation üblich ist, einfach einen anderen Schirm mitzunehmen. Deshalb hörte er sich bei Freunden um. Dabei erfuhr er etwas, das ihn überraschte: Hochwertige Regenschirme können durchaus 100 bis 120 Euro kosten. Bei seiner Auswahl im Restaurant hatte der Musiker allerdings ohnehin Zurückhaltung walten lassen. Teurere Ausführungen ließ er ganz bewusst im Ständer stehen. "Dadurch, dass ich wusste, ich klaue jetzt einen, wollte ich jetzt nicht einen mit dem Holzgriff", erklärte er in seinem Podcast. Stattdessen entschied sich Tom für ein Modell mit Plastikgriff, das offenbar zu den günstigeren Varianten zählte. Eine Rechtfertigung für die Aktion hatte der 37-Jährige am Ende ebenfalls parat: Vielleicht habe zuvor schließlich schon ein anderer Gast seinen eigenen Schirm mitgenommen. Deshalb lautete Toms augenzwinkernde Bilanz im Podcast: "Ich hab' nur zurückgeklaut."

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Imago Tom Kaulitz, Juni 2025

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Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz, August 2025

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