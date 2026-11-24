Jennifer Lopez (57) hat enthüllt, wie sie zu ihrem weltbekannten Spitznamen kam. Im Podcast "Friends Keep Secrets" erzählte die Sängerin nun, dass dahinter weder eine Marketingstrategie noch eine bewusste Namenswahl steckte. Vielmehr entstand J.Lo durch einen spontanen Zuruf im Tonstudio. Während der Arbeiten an einem Album schaute Rapper Heavy D damals bei ihr vorbei und begrüßte sie mit den Worten: "Was geht, Jenny Lo? J.Lo ist da!" Jennifer war sofort begeistert von der Anrede und hatte direkt eine Idee: "Ich glaube, ich nenne mein Album so." Tatsächlich erschien ihre Platte 2001 unter dem Titel "J.Lo". Aus dem beiläufigen Spruch des Musikers wurde damit zunächst der Name ihres Albums und schließlich der Künstlername, unter dem Jennifer bis heute international bekannt ist.

Dass der Spitzname sie über so viele Jahre begleiten würde, hatte Jennifer bei der Entstehung allerdings nicht erwartet. "Ich hätte nie erwartet, dass es sich so halten würde", räumte sie im Podcast ein. Doch genau das geschah: Das Album "J.Lo" entwickelte sich zu einem der großen Pop-Erfolge der frühen 2000er-Jahre. Auch die Sängerin selbst wurde fortan unter diesem Namen bekannt. Was als spontane Begrüßung von Heavy D begonnen hatte, wurde zu einem festen Bestandteil ihrer öffentlichen Identität. Im privaten Umfeld spielt der Spitzname dagegen offenbar eine deutlich kleinere Rolle. Dort wird die Entertainerin nach wie vor meist mit ihrem richtigen Vornamen angesprochen. Für Familie und Freunde ist sie also schlicht Jennifer.

In "Friends Keep Secrets" sprach die zweifache Mutter aber nicht nur darüber, wie ihr Spitzname entstanden ist, sondern gewährte auch private Einblicke in ihre Beauty- und Wohlfühlroutinen. In der Küche geht es gesund zu: Auf ihrem täglichen Speiseplan stehen demnach vor allem Fisch und Gemüse. Außerdem setzt Jennifer auf Krafttraining. "Das hat wirklich etwas für mich verändert", schilderte sie. Ein besonders wichtiger Programmpunkt in ihrem Alltag ist zudem das Baden. Gleich zweimal täglich gönnt sich die Schauspielerin eine Auszeit in der Wanne und zelebriert diese als festes Ritual: Bademilch, Salze, Rosenblätter, eine Kerze und ätherische Öle dürfen dabei nicht fehlen. Die Zeit im Wasser dient ihr jedoch nicht nur zur Entspannung. "Ich bekomme auch eine Menge kreative Ideen im Wasser", erklärte sie.

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Getty Images Bei der Premiere von Netflix' "Office Romance" in New York: Jennifer Lopez am Regal Union Square.

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Getty Images Jennifer Lopez bei der Premiere von "The JLO Show" in den Paramount Studios in Los Angeles im November 2026

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