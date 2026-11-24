RTLzwei zieht bei der Dokusoap Die Wollnys vorerst die Reißleine: Der Sender setzt die Ausstrahlung neuer Folgen mit sofortiger Wirkung aus. Das bestätigte ein Sprecher jetzt gegenüber dem Medienportal DWDL.de. Auslöser ist ein Video, das Loredana Wollny (22) und ihr Ehemann Servet Özbek am vergangenen Wochenende veröffentlicht haben. Darin gehen die beiden mit schweren Vorwürfen auf Familienoberhaupt Silvia Wollny (61) los. Das Paar spielt angebliche Sprachnachrichten von Silvia ab. Darin sollen rassistische Aussagen über ihren Schwiegersohn Servet zu hören sein. Wie genau die Sache sich verhält, ist bislang allerdings nicht abschließend geklärt. Eigentlich war die nächste neue Episode der Familiensoap für Donnerstag bei RTLzwei eingeplant. Daraus wird nun nichts: Aufgrund der aktuellen Ereignisse wird die Folge nicht wie vorgesehen über die Bildschirme flimmern.

Beim Sender bezieht man klar Stellung zu der Entscheidung. "Wir nehmen die aktuellen Geschehnisse im Umfeld der Familie Wollny sehr ernst", erklärte ein Sprecher von RTLzwei gegenüber DWDL.de. Man wolle zunächst abwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt. "Vor diesem Hintergrund beobachten wir die weiteren Entwicklungen und haben uns entschieden, vorerst keine weiteren neuen Folgen von 'Die Wollnys' zu zeigen", hieß es weiter. Zudem betonte der Sender, er stehe "für Vielfalt, Respekt und einen verantwortungsvollen Umgang miteinander". Wie lange die Pause der Dokusoap andauern wird, ließ RTLzwei in dem Statement offen. Ganz ohne Programm bleibt der Sendeplatz aber natürlich nicht. Ab Donnerstag laufen dort vorerst Wiederholungen der Comedyshow "Genial daneben". Statt Familienstreit gibt es also erst einmal knifflige Fragen und Lacher aus der Rateshow.

Schon rund zwei Wochen zuvor hatte Silvia in einer Folge von "Die Wollnys" über den Bruch mit ihrer Tochter gesprochen. Dabei hatte sie geschildert, wie ein Konflikt im gemeinsamen Zuhause eskaliert war: "Wir hatten hier im Haus eine Meinungsverschiedenheit, die sich dann zu einem Streit entpuppt hat". Loredana und Servet waren daraufhin aus dem Haus in Ratheim ausgezogen. "Wir haben im Moment keinen Kontakt. Wir haben gesagt, erst mal Funkstille", hatte Silvia das damalige Verhältnis beschrieben. Die Szenen waren bereits Monate vor der Ausstrahlung entstanden. Auch Servet hatte sich schon vor der jüngsten Eskalation öffentlich zu dem Familienstreit geäußert. Im August hatte er auf Instagram erklärt: "Irgendwann ist auch mental eine Grenze erreicht. Wir wollen keine Schlammschlacht und niemanden an den Pranger stellen. Wir wollen Klarheit, ehrliche Antworten und einen Schlussstrich." Hinter der Familiendokusoap steht die Kölner Produktionsfirma Yellowstone Productions, die das Leben der Großfamilie seit dem Start der Sendung mit der Kamera begleitet.

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Imago Silvia Wollny, TV-Star

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RTLZWEI Die Wollnys

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