Für ihren ersten Hoftag bei Rinderhalter Thomas hat sich Joan ordentlich in Schale geworfen. Statt in praktischer Arbeitskleidung erscheint die Wimpernstylistin in der neuen Folge der RTL-Kuppelshow Bauer sucht Frau in einem schicken Outfit. Thomas fällt allerdings sofort auf, dass sich der Look für die Arbeit auf dem Hof wohl kaum eignet. "Hast du andere Klamotten dabei? Ich glaube, du wirst schmutzig", gibt er zu bedenken. Doch auf entsprechende Kleidung kann Joan nicht zurückgreifen. "Tatsächlich habe ich keine Arbeitsklamotten dabei", muss sie ihrem Gastgeber gestehen. Der Grund dafür ist schnell gefunden: "Hat einfach nicht mehr in den Koffer gepasst", erklärt sie in der Sendung.

Thomas nimmt das kleine Kleiderproblem jedoch gelassen und bietet seiner Hofdame kurzerhand eine praktische Lösung an. "Da kann ich dir was geben. Aber du brauchst auf jeden Fall was", stellt er in der RTL-Show klar. So kann Joan ihr schickes Outfit schonen und sich stattdessen in geliehener Arbeitskleidung ans Werk machen. Dass sie sich auch vor körperlich anstrengenden Aufgaben nicht scheut, beweist die Beautyexpertin wenig später beim Ölwechsel an einem Trecker. Dafür legt sie sich sogar unter das Fahrzeug und packt tatkräftig mit an. Ihr Einsatz scheint Eindruck zu hinterlassen: Thomas zeigt sich sichtlich begeistert von so viel Engagement.

Dass Joan neben der Arbeit auch großen Wert auf Pflege und Entspannung legt, zeigt sich beim gemeinsamen Frühstück. Dort erzählt die Wimpernstylistin, dass sie sich mindestens einmal pro Woche einen ganzen Tag in der Sauna gönnt. Für Thomas ist das eher ungewohntes Terrain: Nach eigener Aussage war der Rinderhalter bislang erst zwei- oder dreimal in einer Sauna. Trotz ihrer unterschiedlichen Lebensgewohnheiten spürt er eine besondere Verbindung zwischen ihnen. "Rein vom Leben her haben wir eigentlich überhaupt nichts gemeinsam. Vom Humor haben wir viele Gemeinsamkeiten", stellt er fest. Viel wichtiger als gemeinsame Hobbys sei für ihn ohnehin, dass die Chemie zwischen ihnen stimmt: "Wir unterhalten uns und es harmoniert. Und das ist das, was da passt."

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RTL Joan und Thomas bei "Bauer sucht Frau", 2026

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