Thomas Markle Sr. (82), der Vater von Herzogin Meghan (45), soll über viele Jahre hinweg Familien mit kleinen Kindern in Asien zu Weihnachten beschenkt haben. Das berichtet nun sein Sohn Thomas Markle Jr. (60) gegenüber The Sun. Bereits in den 1990er-Jahren sei ihm eine große Tüte mit adressierten Päckchen aufgefallen. Die Sendungen waren demnach für Empfänger auf den Philippinen, in Kambodscha und Vietnam bestimmt. Auf seine Nachfrage hin habe sein Vater erklärt, die Geschenke seien für Freunde gedacht, die er auf seinen Reisen kennengelernt habe. Offenbar handelte es sich dabei nicht um eine einmalige Aktion. "Das ging danach noch jahrelang so weiter. Bis vor etwa zehn, 15 Jahren schickte er jedes Jahr zu Weihnachten Geschenke", erinnert sich Thomas Jr. gegenüber dem britischen Blatt.

Damals habe er keinen Anlass gesehen, die regelmäßigen Weihnachtssendungen oder die Beweggründe seines Vaters zu hinterfragen. "Ich dachte einfach, mein Vater wäre ein netter Kerl – es gab keinen Grund, irgendetwas davon anzuzweifeln", erklärt er gegenüber The Sun. "Das war immer ein kleines Rätsel, eine offene Frage in meinem Kopf. Aber angesichts all dessen, was in den vergangenen Monaten passiert ist, sieht manches plötzlich ganz anders aus." Gegen Thomas Sr. stehen in den USA und auf den Philippinen Vorwürfe im Zusammenhang mit mutmaßlichem Kindesmissbrauchsmaterial im Raum. Sein Sohn übergab den Ermittlern Kisten mit verstörendem Material, das er nach eigenen Angaben im Haus seines Vaters auf den Philippinen entdeckt hatte. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

Thomas Jr. kümmerte sich vier Jahre lang um seinen Vater und bekam dabei auch dessen Schenkungen unmittelbar mit. So soll Thomas Sr. wiederholt eine asiatische Familie mit kleinen Kindern in Los Angeles besucht und Spielzeug sowie Geld mitgebracht haben. "Zwei Jahre hintereinander haben wir zwei große Müllsäcke voller Spielzeug abgeliefert. Wir fuhren von Mexiko nach Hollywood. Er gab ihnen auch Geld", schilderte Thomas Jr. gegenüber der Zeitung. Weshalb sein Vater über so viele Jahre hinweg regelmäßig Geschenke nach Asien verschickte und welche Beweggründe dahintersteckten, ist für ihn bis heute ungeklärt. Thomas Sr. befindet sich derzeit in Florida in Untersuchungshaft und weist sämtliche gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück.

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Getty Images Thomas Markle auf einem Polizeifoto aus dem Bezirksgefängnis von Pinellas County in Florida, November 2026

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MediaPunch / ActionPress Thomas Markle Jr., Herzogin Meghans Halbbruder

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