Die Gerüchteküche rund um das Dschungelcamp brodelt weiter: Im Januar 2027 soll ein bekanntes Gesicht aus dem Stuttgarter Tatort nach Australien reisen. Das berichtet zumindest die Bild. Damit wäre bereits der fünfte von insgesamt zwölf möglichen Kandidaten im Gespräch. In den vergangenen Wochen waren bereits weitere Namen durchgesickert: Schlagersängerin Michelle (54) soll ebenso dabei sein wie Realitystar Serkan Yavuz (33). Auch Schauspielerin Isabell Horn (42) wird als mögliche Teilnehmerin gehandelt. Zum bisherigen Kandidatenkreis zählt außerdem Nico Legat (28), der Sohn von Thorsten Legat (58). Offiziell bestätigt hat RTL die Besetzung bislang allerdings nicht. Fest steht lediglich, dass der Sender auch in der kommenden Staffel wieder zwölf Promis in den australischen Busch schicken will. Doch wer soll die Runde nun ergänzen?

Laut Informationen des Blattes soll es sich bei der mutmaßlichen Kandidatin um Mimi Fiedler (51) handeln. Die Schauspielerin verkörperte von 2008 bis 2018 die Kriminaltechnikerin Nika Banović im Stuttgarter "Tatort". Statt am Tatort nach Spuren zu suchen, müsste sie sich im Dschungelcamp nun mit Hunger, Prüfungen und dem engen Zusammenleben am Lagerfeuer arrangieren. Erfahrung mit Reality-TV hat Mimi bereits: 2024 belegte sie bei Promi Big Brother den siebten Platz. Anschließend war sie auch bei The Masked Singer zu sehen. Wie Bild weiter berichtet, war Mimi bereits für die vorherige Dschungelcamp-Staffel vorgesehen. Nun soll es im zweiten Anlauf klappen. RTL hält sich auf Anfrage allerdings bedeckt: "Spekulationen zu möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern kommentieren wir nicht." Wann genau die neue Staffel startet und wie lange die Promis im Camp bleiben müssen, ist bislang ebenfalls offen.

Für besonderen Gesprächsstoff dürfte die mögliche Teilnahme von Nico Legat sorgen. Seine Freundin Laura Parrinello erwartet Anfang 2027 das erste gemeinsame Kind. Während sie in Deutschland bleibt, soll der werdende Vater zeitgleich für die Show nach Australien reisen. Auch Mimi bringt eine bewegte Lebensgeschichte mit ins Camp. In ihrem Buch "Trinkerbelle" sprach sie offen über ihre Alkoholsucht und ihren Weg aus der Abhängigkeit. Seit August 2018 lebt die 51-Jährige abstinent. Im Sommer 2026 feierte sie bereits acht Jahre ohne Alkohol. Zu diesem Anlass verriet sie auch, dass sie an ihrem letzten Abend mit Alkohol zwei Flaschen Gin getrunken hatte. Auch privat musste Mimi einige Rückschläge verkraften. 2023 machte sie die Trennung von TV-Produzent Otto Steiner (63) öffentlich. Die beiden waren zuvor rund vier Jahre verheiratet gewesen.

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RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow, Dschungelcamp 2026

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Krick, Jens/ Action Press Mimi Fiedler, Schauspielerin

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