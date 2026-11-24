Für Tobias Pankow (41) wird es ernst: In der siebten Folge seiner Hofwoche in der RTL-Show Bauer sucht Frau musste der Hobbybauer nun eine schwierige Entscheidung treffen. Denn nur eine seiner beiden verbliebenen Hofdamen, Carolin oder Rüya, darf weiterhin auf seinem Hof bleiben. Lange schien Tobias mit sich zu ringen, bis ihm ausgerechnet ein Albtraum die Entscheidung abnahm: In der Nacht träumte er davon, sich von seinen geliebten Hunden trennen zu müssen. Eine Vorstellung, die für ihn auch im echten Leben undenkbar ist. Da Carolin Katzen hat und Tobias befürchtet, dass sich diese nicht mit seinen Vierbeinern verstehen würden, fiel seine Wahl schließlich auf die 19 Jahre jüngere Rüya.

Am Ende der Folge bat Tobias beide Frauen zum gemeinsamen Gespräch und schilderte vor laufender Kamera, was ihn in der Nacht so beschäftigt hatte. "Ich habe gestern zwar sehr gut geschlafen, bin nachts aber mit einem Albtraum aufgewacht." Anschließend wandte er sich direkt an Carolin und erklärte: "Letztlich, Caro, ist es so, dass, wie man es dreht, mit den Vorstellungen müssten meine Hunde weg. Das kann ich natürlich nicht machen." Dabei betonte Tobias, dass Carolin eine tolle Frau und genau sein Typ sei. Auch die gemeinsame Zeit habe ihm sehr gefallen. Dennoch sei seine Entscheidung vor allem "rational" gewesen: "Die Hunde sind Teil meines Lebens, für sie bin ich ihr Leben." Rüya hingegen kann ihr Glück kaum fassen und fällt Tobias überglücklich in die Arme.

Carolin zeigte sich nach der Abfuhr trotz der wertschätzenden Worte aufgewühlt. Als sie wenig später ihre Sachen zusammenpackte, konnte die Hofdame ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Dabei musste Tobias in der aktuellen Staffel selbst bereits einen Korb hinnehmen: In einer vorherigen Folge von "Bauer sucht Frau" hatte Hofdame Sarah die Hofwoche vorzeitig abgebrochen, weil ihre Gefühle für den 41-Jährigen nicht ausreichten. Tobias nahm ihren Rückzug jedoch gelassen und machte deutlich, dass ihn die Entscheidung nicht überrascht habe. "Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende", kommentierte er das Aus trocken.

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RTL / Stefan Gregorowius Tobias Pankow bei "Bauer sucht Frau" 2026

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RTL Carolin und Tobias Pankow bei "Bauer sucht Frau", 2026

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