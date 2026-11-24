Claudia Effenberg (61) hat eine der wohl schwersten Zeiten ihres Lebens hinter sich. Eine schwere Sepsis und eine massive Lungenentzündung brachten die Designerin in Lebensgefahr. Nachdem ihre Lunge bereits zusammengefallen war, musste sie im Münchner Klinikum rechts der Isar notoperiert und anschließend für vier Tage ins künstliche Koma versetzt werden. Wie kritisch ihr Zustand tatsächlich gewesen war, erfuhr Claudia erst im Nachhinein von dem medizinischen Personal. "Eine Schwester hat mir später gesagt: 'Ich hätte nicht gedacht, dass Sie hier noch mal herauskommen.' Auch mein behandelnder Professor hat nicht damit gerechnet, dass ich überlebe", offenbart sie nun im Gespräch mit Bild. Besonders belastend waren diese Tage auch für ihren Ehemann Stefan Effenberg (58), der in dieser schwierigen Zeit kaum von ihrer Seite wich. Immer wieder suchte er die Nähe seiner Frau, küsste an ihrem Krankenbett ihre Hand und brach aus Angst, sie für immer zu verlieren, in Tränen aus.

Begonnen hatte alles in der Nacht zum 17. September, kurz vor Claudias Geburtstag. Als sich die Designerin in ihrer Münchner Wohnung auf der Toilette umdrehte, verspürte sie plötzlich heftige Rückenschmerzen. Stefan vermutete zunächst einen eingeklemmten Nerv und begleitete seine Frau am nächsten Morgen zum Orthopäden, wo sich ihr Zustand innerhalb kürzester Zeit dramatisch verschlechterte. "Mein Puls stieg auf 195, das Fieber auf 40 Grad", erinnert sich das Model. Weil der Rettungswagen zu lange auf sich warten ließ, brachte der ehemalige Fußballprofi seine Frau kurzerhand selbst ins Krankenhaus. Wie geschwächt ihr Körper zu diesem Zeitpunkt bereits war, zeigte sich auch nach dem lebensrettenden Eingriff: Die Ärzte konnten Claudia nicht wie ursprünglich vorgesehen aus dem künstlichen Koma holen. Was die Erkrankung ausgelöst hat, ist bis heute ungeklärt. Die Designerin vermutet jedoch einen aggressiven Krankenhauskeim, mit dem sie sich bei ihrer zweiten Hüftoperation im Sommer infiziert haben könnte. Schon nach diesem Eingriff habe sie unter schweren Beinen und weiteren Beschwerden gelitten.

Obwohl Stefan Krankenhäuser laut Claudia eigentlich überhaupt nicht mag, besuchte er seine Frau mehrmals täglich. Selbst vor seinen Auftritten im "Doppelpass" kam er schon frühmorgens in die Klinik, sprach mit den Ärzten und machte sich Notizen zu ihren Medikamenten. Auch Claudias Kinder bangten um ihre Mutter: Tochter Lucia eilte nach einem Anruf von Stefan direkt vom Oktoberfest ins Krankenhaus. Nach dem Erwachen aus dem Koma war Claudia aufgrund der starken Medikamente zeitweise so verwirrt, dass sie glaubte, entführt worden zu sein, oder ihren Mann für eine künstliche Intelligenz hielt. Auch seine Tränen konnte sie zunächst nicht einordnen: "Stefan, warum weinst du denn? Du musst doch nicht weinen!" Erst später wurde ihr bewusst, was ihr Ehemann, mit dem sie seit 2004 verheiratet ist, durchgemacht hatte: "Er hatte solche Angst, mich zu verlieren." Nach mehreren Wochen in der Klinik durfte Claudia inzwischen wieder zu ihrer Familie nach Hause zurückkehren.

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Claudia Effenberg Claudia Effenberg, November 2026

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Getty Images Stefan Effenberg, Fußballexperte

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