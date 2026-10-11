Michael Flatley nimmt tränenreichen Abschied von seiner Frau

Michael Flatley (68) hat Abschied von seiner Ehefrau Niamh O'Brien genommen, die vor wenigen Tagen gestorben ist. Am Samstag versammelten sich Angehörige und Freunde in der Church of St. Thérèse im Dubliner Stadtteil Mount Merrion, um ihrer zu gedenken. Während der Trauerfeier wich ihr gemeinsamer Sohn Michael St James seinem sichtlich emotionalen Vater nicht von der Seite. "Ich habe in meinem Leben viel Schmerz gespürt. Aber heute Morgen habe ich noch nie in meinem Leben solchen Schmerz empfunden", gestand Michael laut Mirror. Für einen besonders persönlichen Abschiedsgruß griff der Tänzer zu seiner Flöte und spielte Niamhs Lieblingsmelodie.

In seiner Rede blickte Michael Flatley auch auf die letzten drei Wochen im Leben seiner Frau zurück. Die Zeit sei "qualvoll und unerträglich" gewesen, da Niamh nicht habe atmen können. Ihre Mutter und Schwestern hätten fast jede Nacht an ihrem Krankenbett verbracht. Mit bewegenden Worten würdigte Michael seine verstorbene Partnerin: "Sie war nicht nur meine Lady, sie war mein Traummädchen, sie war mein Ein und Alles, sie war die Lady of the Dance, sie war die Liebe meines Lebens, sie war die Mutter unseres Sohnes." Außerdem bezeichnete er Niamh als hochintelligent und als das schönste Mädchen der Welt.

Niamh O'Brien war nicht nur Michael Flatleys Ehefrau, sondern über viele Jahre auch seine künstlerische Weggefährtin. In "Lord of the Dance" verkörperte sie an seiner Seite die Hauptfigur Saoirse. Auf der Bühne habe Niamh dabei stets neben ihm gestanden. Auch privat gingen sie seit etwa zwei Jahrzehnten als Ehepaar durchs Leben und bekamen ihren Sohn Michael St James. Seine emotionale Rede schloss er mit den Worten: "Ich liebe dich, Niamhy, mein Traummädchen, und ich freue mich auf unseren nächsten gemeinsamen Tanz im Himmel."

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