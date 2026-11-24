Tanja Makarić (29) spricht jetzt offen über das Ende ihrer Beziehung zum Vater ihrer Tochter Malou. Im Gespräch mit Bild sagte die ehemalige Schwimmerin, dass mehrere Gründe zu ihrer Entscheidung geführt hätten. Ins Detail ging sie dabei allerdings nicht. Für sie steht aber fest: Ihr damaliger Partner habe die Gelegenheiten, die sie ihm immer wieder gegeben habe, nicht ergriffen. "Es gibt viele Umstände, warum ich mich trennen musste. Ich habe viele Chancen gegeben, und die wurden nicht so wirklich genutzt oder falsch genutzt", erklärte Tanja. Leicht gemacht habe sie sich die Entscheidung nicht, für sie stand aber vor allem das Wohl ihrer Tochter im Mittelpunkt. Als Mutter wolle sie Malou ihre eigenen Werte mit auf den Weg geben und verantwortungsvoll handeln. Und dazu gehörte für Tanja am Ende offenbar auch, einen klaren Schlussstrich unter die Beziehung zu ziehen.

Den Kindsvater will die Influencerin trotz des Liebes-Aus aber auf keinen Fall aus dem Leben ihrer Tochter verbannen. Er und seine Angehörigen sollen auch weiterhin zu Malous Familie gehören. Wie das im Alltag aussieht, zeigt ein kleines Ritual, das Mutter und Tochter jeden Abend pflegen: Wenn die beiden im Bett liegen, wünschen sie Mama, Papa und den Großeltern eine gute Nacht. "Es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage: 'Nein, den Papa gibt es nicht'", stellte Tanja gegenüber Bild klar. Auch mit der Mutter ihres Ex-Partners hat sie nach wie vor Kontakt – und kommt bei ihr regelrecht ins Schwärmen: "Malous andere Oma, sie ist die tollste Frau der Welt." Eigentlich hatte sich Tanja ein gemeinsames Leben als kleine Familie gewünscht. Zu der endgültigen Trennung steht sie trotzdem. An der Verbindung zu den Verwandten ihres Ex soll sich dadurch aber nichts ändern: "Das bleibt ja auch für immer so."

Dass die Beziehung schon vor Malous Geburt zerbrochen war, hatte Tanja bereits vor etwa einem Monat öffentlich gemacht. Damals erzählte sie, dass sie sich während ihrer Schwangerschaft von ihrem Partner im Stich gelassen gefühlt habe. Nach einem Vorfall, der sie sehr belastet habe, habe sie dringend Unterstützung gebraucht. Doch er habe stattdessen drei Wochen kaum mit ihr gesprochen und sie obendrein beleidigt, schilderte die Sportlerin. Was genau zuvor vorgefallen war, verriet sie nicht. Ihre aktuellen Aussagen knüpfen an diese schwierige Phase an. Wer der Mann ist, mit dem Tanja ihre Tochter Malou bekommen hat, hält sie weiterhin aus der Öffentlichkeit heraus.

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Imago Tanja Makaric bei der ABOUT YOU OPERA FASHION SHOW im Admiralspalast in Berlin

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Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, September 2025

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