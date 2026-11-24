Steht dem britischen Königshaus nun womöglich ein vorzeitiger Thronwechsel bevor? Ein bislang unbestätigter Bericht von Radar Online sorgt derzeit für Aufsehen: König Charles III. (78) soll aufgrund seines angeschlagenen Gesundheitszustands mit dem Gedanken spielen, die Krone abzugeben. In diesem Fall würde sein ältester Sohn Prinz William (44) als Thronfolger nachrücken. Die brisanten Informationen sollen von einer Person aus dem Umfeld des Buckingham-Palasts stammen. Gegenüber dem Portal zeigte sich ein Insider überzeugt: "König Charles wird abdanken." Eine offizielle Bestätigung für die angeblichen Pläne gibt es bislang allerdings nicht. Ob an den Behauptungen tatsächlich etwas dran ist, bleibt daher abzuwarten.

Der anonyme Informant zeichnet ein deutlich besorgniserregenderes Bild vom Gesundheitszustand des Monarchen als bisher vermutet. "Er ist viel kränker, als der Hof den Anschein erweckt, und schlicht nicht in der Lage, sich um die zerstrittene Familie, die Geschäftsinteressen der Krone und die täglichen Pflichten der Monarchie zu kümmern", behauptet die Quelle laut dem schwedischen Magazin Svensk Dam. "Auch wenn Charles versucht, es so aussehen zu lassen, als wäre alles 'Business as usual', entspricht das nicht der Realität. Jeder kann sehen, dass es ihm nicht gut geht." Im Februar 2024 war bei dem Monarchen Krebs diagnostiziert worden. Entdeckt wurde die Erkrankung im Zuge von Untersuchungen wegen einer vergrößerten Prostata. Nach Beginn seiner Behandlung nahm Charles bereits im April 2024 seine öffentlichen Termine wieder auf.

Die Frage nach einem möglichen Generationswechsel an der Spitze der britischen Monarchie ist allerdings nicht neu. Erst kürzlich sprach sich die Autorin Eilidh Hargreaves in einem Beitrag für The iPaper dafür aus, dass Charles den Weg für die nächste Generation freimachen sollte. Dabei sieht sie vor allem in Prinz William und seiner Ehefrau Prinzessin Kate (44) die entscheidenden Figuren für die Zukunft des Königshauses. Nach Ansicht der Autorin könnten die beiden dazu beitragen, das Vertrauen der Bevölkerung in die Monarchie zurückzugewinnen und ihr ein zeitgemäßes Gesicht zu verleihen. Sollte Charles tatsächlich abdanken, wäre er der erste britische Monarch seit König Edward VIII. (†77), der freiwillig auf den Thron verzichtet. Dieser hatte im Jahr 1936 zugunsten seines Bruders auf die Krone verzichtet.

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