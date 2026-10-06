"Zeit der Sehnsucht"-Star Robert Kelker-Kelly ist gestorben

Traurige Nachrichten aus den USA: Robert Kelker-Kelly (62) ist am 3. Oktober 2026 im Alter von 62 Jahren in seinem Zuhause im US-Bundesstaat Missouri gestorben. Behördenangaben und diversen Medien zufolge, darunter Daily Mail, hatte der Schauspieler zuvor über Schmerzen in der Brust geklagt, bevor er plötzlich zusammenbrach und nicht mehr ansprechbar war. Gegen 20:16 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Gemeldet worden war ein bewusstloser Mann, der nicht mehr atmete. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Anwesende bereits mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Polizisten und Sanitäter führten die Reanimation anschließend weiter, konnten Robert jedoch nicht mehr retten. Der Soapstar starb noch vor Ort. Hinweise auf verdächtige Umstände liegen den Behörden zufolge nicht vor. Eine offizielle Todesursache wurde bislang allerdings noch nicht mitgeteilt.

Bekannt war Robert einem Millionenpublikum vor allem durch die Seifenoper "Days of Our Lives". Zwischen 1992 und 1995 verkörperte er dort Bo Brady und trat damit die Nachfolge von Peter Reckell an. Vor der Kamera spielte er unter anderem an der Seite von Kristian Alfonso und Lisa Rinna (63). Sein TV-Debüt hatte der gebürtige US-Amerikaner bereits 1987 in "Another World" als Sam Fowler gefeiert. 1996 kehrte er als Dr. Shane Roberts alias Bobby Reno zu der Serie zurück und wirkte insgesamt in mehr als 400 Episoden mit. Später übernahm Robert die Rolle des Bösewichts Stavros Cassadine in "Port Charles" und "General Hospital". Von 2013 bis 2014 verkörperte er die Figur ein weiteres Mal – laut IMDb handelte es sich dabei um seine letzte Rolle. Für seine Arbeit wurde Robert auch ausgezeichnet: 1994 gewann er einen Soap Opera Digest Award als bester Hauptdarsteller, ein Jahr später wurde er gemeinsam mit Lisa als heißestes Soap-Paar geehrt. Abseits der Schauspielerei war er außerdem als Berufspilot und Fluglehrer tätig.

Robert kam am 18. April 1964 in Wichita im US-Bundesstaat Kansas zur Welt. Zuletzt war sein Name aufgrund schwerer Vorwürfe seiner früheren Serienpartnerin Lisa in die Schlagzeilen geraten. In ihren 2026 veröffentlichten Memoiren "You Better Believe I'm Gonna Talk About It" erhob sie Anschuldigungen gegen den Schauspieler, mit dem sie in "Days of Our Lives" ein Liebespaar dargestellt hatte. Wie People berichtete, bezeichnete sie Robert darin als verbal übergriffig und manipulativ und warf ihm Psychospiele vor. Robert selbst äußerte sich öffentlich nie zu diesen Vorwürfen. Auch privat war der Schauspieler zweimal verheiratet: Seine erste Ehe mit Linda Rattner wurde 1992 geschieden. 1997 heiratete er Miriam Parrish, von der er sich 2013 scheiden ließ.

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Imago Robert Kelker Kelly bei der ABC Party in Pasadena, 2001

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Imago Robert Kelker-Kelly in einer Promoaufnahme zu "Another World" in den 1990ern

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