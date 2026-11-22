Katy Perry (42) soll in ihrer Ehe mit Russell Brand (51) eine äußerst schwere Zeit durchgemacht haben. Wie ein Insider jetzt gegenüber The Sun on Sunday berichtet, soll der Comedian die Sängerin während ihrer Beziehung massiv kontrolliert haben. Bis zur Trennung Ende 2011 habe er ihr Verhalten ständig misstrauisch beobachtet und mit Eifersucht und Wutausbrüchen reagiert. Um sich aus der Ehe zu lösen, sei Katy auf viel Rückhalt aus ihrem Umfeld angewiesen gewesen. "Sie brauchte viel Unterstützung, um ihn zu verlassen, weil er sie verbal missbrauchte. Sie war durch ihn traumatisiert und behielt viele der wirklich düsteren Dinge für sich", erklärte die Quelle. Russell ist zehn Jahre älter als Katy und dem Informanten zufolge deutlich erfahrener. Diesen Vorsprung soll er genutzt haben, um die damals 25-jährige Sängerin für sich zu gewinnen und sie zu einer Hochzeit zu bewegen.

Nach Darstellung des Insiders habe Russell während der gesamten Beziehung versucht, Katy zu kontrollieren. Dabei soll er ihr Verhalten fortwährend mit Misstrauen betrachtet haben. Freunde der Sängerin hätten jedoch geglaubt, dass der Comedian während der gemeinsamen Zeit selbst regelmäßig untreu gewesen sei. Auch Russells jüngste Verurteilung soll Katy nicht kaltlassen: Sie sei von seinen Sexualstraftaten "angewidert", aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen mit ihm aber nicht völlig überrascht. Anfang November war der Brite wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe auf vier Frauen zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Viele Einzelheiten aus der Ehe des früheren Paares seien nie öffentlich geworden. "Es war eine sehr dunkle Phase in ihrem Leben", erklärt der Informant gegenüber The Sun on Sunday. Die Zeitung bat Katys Vertreter um eine Stellungnahme. Russell soll derweil gegen das Urteil vorgehen wollen.

Katy und Russell hatten sich 2009 bei den Dreharbeiten zu der Komödie "Männertrip" kennengelernt. Bereits ein Jahr später gaben sie sich bei einer traditionellen hinduistischen Zeremonie in Indien das Jawort. Doch das Eheglück hielt nur 14 Monate: Ende 2011 trennte sich das Paar, 2012 folgte die Scheidung. Schon 2013 hatte die Sängerin im Gespräch mit der Vogue durchblicken lassen, dass sie ihren damaligen Ehemann als sehr kontrollierend empfunden habe. Für Spannungen sollen damals vor allem ihre Eigenständigkeit und ihre leitende Rolle auf Tour gesorgt haben. Nach Angaben des aktuellen Insiders hatte Katy während der Beziehung sogar geäußert, dass Russell eigentlich nicht ihrem üblichen Typ entspreche. Besonders sein Humor habe sie dennoch fasziniert. Dass der Schauspieler sie zum Lachen bringen konnte, sei demnach einer der entscheidenden Gründe gewesen, warum sie sich zu ihm hingezogen fühlte.

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Getty Images Komiker Russell Brand und Sängerin Katy Perry

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Getty Images Russell Brand trifft zum Prozess am Southwark Crown Court in London ein, 28. Oktober 2026

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