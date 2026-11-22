Jetzt ist das Geheimnis gelüftet! Christina Grass (38) hat verraten, wer hinter dem gehässigen Kinder-Kommentar steckt, von dem sie vor Kurzem in den sozialen Medien berichtet hatte: Eva Benetatou (34). Das offenbarte die 38-Jährige nun im Promiflash-Interview bei "The Ultimate Hype". Die beiden Realitystars waren sich demnach bei der Premiere von Der Promihof begegnet. Dort soll es zwischen Christina und Eva zu einer längeren und ziemlich hitzigen Diskussion gekommen sein. Gegen Ende des Gesprächs habe Eva schließlich die verletzende Bemerkung gemacht. Seitdem herrscht zwischen den beiden Frauen Funkstille. Auf die Frage, ob sie nach dem Vorfall noch einmal miteinander gesprochen hätten, findet Christina deutliche Worte: "Auf gar keinen Fall." Eine Versöhnung scheint zwischen den beiden TV-Bekanntheiten derzeit also nicht in Sicht zu sein.

Dabei sei die Auseinandersetzung zunächst noch in einem für sie akzeptablen Rahmen geblieben, erklärt Christina. Zwar hätten die beiden unterschiedliche Ansichten vertreten, doch erst der letzte Satz habe für sie eine Grenze überschritten. "Die Diskussion mit ihr war bis zu dem Moment okay und man kann mit ihr diskutieren. Aber dieser Satz, das ist einfach nur respektlos und asozial. Und ich finde das halt einfach auch super übergriffig. Ich denke mir halt so: Du musst halt aufpassen, weil du weißt ja nicht, was dahintersteckt", stellt die Influencerin im Interview klar. Eva könne schließlich gar nicht beurteilen, was sie glücklich mache, ohne ihre persönliche Situation und die Hintergründe zu kennen. Die Worte hätten sie noch lange beschäftigt. An ihrer grundsätzlichen Meinung über Eva habe der Streit allerdings nichts geändert: "Und ich habe ihr das gesagt. Ich so: Nerv mich nicht, ich kann dich nicht leiden, immer noch nicht, daran hat sich nichts geändert. So, und wir haben diskutiert und diskutiert und diskutiert. Bis dato war es auch alles okay. Aber dieser Endsatz, damit hat sie halt echt reingeschissen."

Von dem Vorfall hatte Christina bereits zuvor in ihrer Instagram-Story erzählt. Damals verriet sie jedoch weder, wer ihr den Spruch gedrückt hatte, noch bei welcher Veranstaltung es zu der Begegnung gekommen war. Ihrer Schilderung zufolge habe die Person ihr am Ende des Streits über den Arm gestrichen und ihr gewünscht, endlich Kinder zu bekommen. Dadurch werde sie angeblich den Sinn des Lebens erkennen und ausgeglichener werden. Die Bemerkung habe Christina anschließend nicht mehr losgelassen und sie noch lange über das Gesagte nachdenken lassen. Nun bringt sie die bislang anonyme Geschichte erstmals mit Eva in Verbindung. Dass sich jemand ein Urteil über ein derart persönliches Thema erlaube, bezeichnet Christina im Promiflash-Interview als anmaßend: "Aber der Satz war einfach bodenlos, bodenlos asozial. Und da kann ich nur sagen: Also, ich weiß nicht, wie sie so darüber urteilen kann oder überhaupt sich das rauszunehmen, ist frech. Es darf sich gar keiner rausnehmen."

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IMAGO / BOBO Collage: Christina Grass und Eva Benetatou bei der "Promihof"-Premiere, Oktober 2026

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Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Sohn George

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