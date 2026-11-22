Die Feiertage 2026 wollen Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) gemeinsam mit ihren Kindern Archie und Lilibet anscheinend in Großbritannien verbringen. Bei den traditionellen Weihnachtsfeierlichkeiten der Royals auf König Charles' (78) Landsitz Sandringham werden die Sussexes jedoch nicht dabei sein – was dem Herzog von Sussex offenbar aber kaum etwas ausmacht. Ein Freund des Prinzen verriet der Daily Mail: "Harry sagt, dass er sich wirklich auf ein kaltes Weihnachtsfest freut." Er sei zudem "wirklich entspannt darüber, dass er nicht in Sandringham sein muss". Statt auf die royalen Traditionen freue sich der Royal auf ruhige Feiertage im engsten Familienkreis. "Er ist damit zufrieden, dass er Zeit mit seiner Familie verbringen kann", erklärte der Vertraute weiter. Ganz ohne seinen Vater soll Harry die Festtage aber nicht verbringen: Er könne wohl mit einem privaten Treffen mit Charles rechnen. Wegen der vollen Terminkalender der Familienmitglieder dürfte die Begegnung allerdings abseits der großen Weihnachtsfeier stattfinden.

Dass Harry den Feierlichkeiten fernbleibt, liegt wohl vor allem an der nach wie vor tiefen Eiszeit zwischen ihm und seinem Bruder Prinz William (44). Zwischen den beiden herrscht offenbar weiterhin komplette Funkstille. Einem Palastinsider zufolge gibt Charles die Hoffnung dennoch nicht auf, dass seine beiden Söhne auf lange Sicht wieder zueinanderfinden. "Er wird seine Söhne mit der Zeit zusammen sehen wollen", erklärte die Quelle gegenüber dem Magazin People. Harrys längerer Aufenthalt in Großbritannien sei "die beste Gelegenheit, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben". Zumindest zwischen Vater und Sohn soll es inzwischen wieder besser laufen: Im Juli kamen die beiden privat in Highgrove zusammen. Dabei sah der Monarch auch Archie und Lilibet zum ersten Mal seit mehr als vier Jahren wieder. Eine baldige Versöhnung mit William gilt hingegen als schwierig. Beim Prinzen von Wales herrsche wegen der öffentlichen Enthüllungen der Sussexes ein "tiefes Gefühl des Verrats", heißt es in dem Bericht. Eine Annäherung werde daher "ein langsamer Aufbau".

Stattdessen wollen Harry und Meghan gemeinsam mit Archie und Lilibet ganz gemütlich in den Cotswolds feiern – und auch Meghans Mutter Doria Ragland soll dafür eigens aus den USA einfliegen. Zwar hatte das Paar Berichten zufolge zwischendurch darüber nachgedacht, über die Feiertage in Kalifornien zu bleiben. Doch weil die Kinder in Großbritannien so schöne Eindrücke gesammelt haben sollen, fiel die Entscheidung letztlich zugunsten Englands aus. Dass die Sussexes bei royalen Feiern derzeit außen vor bleiben, ist nicht neu: Schon bei Charles' privater Geburtstagsfeier am 14. November fehlten Harry und Meghan – eine Einladung sollen sie nicht erhalten haben. Auch zur Hochzeit seines Cousins Peter Phillips (49) mit Harriet Sperling soll Harry nicht eingeladen worden sein, während William als Gast erwartet wird. Royalexpertin Emily Nash erklärte gegenüber Page Six, dass Peter seit Jahren nicht mit Harry gesprochen habe. William hingegen stehe er nach wie vor "sehr nah".

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Getty Images Prince Harry, bei der Time100 Sports Gala in New York City

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Getty Images König Charles III. bei der King's Foundation in Schottland, September 2026

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