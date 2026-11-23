Denis Villeneuve (59) blickt voller Stolz auf sein neuestes Werk. Am 17. Dezember soll "Dune: Part Three" in die Kinos kommen. Kurz davor hat der Regisseur nun offenbart, warum ausgerechnet der Abschluss der Reihe mit Timothée Chalamet (30) und Zendaya (30) für ihn der stärkste Teil der Trilogie ist. Im Podcast "One More Question" von GQ schilderte der Filmemacher, dass er sich von Film zu Film gesteigert habe. "Als Künstler habe ich das Gefühl, dass ich etwas geschafft habe, was ich in den ersten beiden Filmen nicht erreichen konnte. Da ist Spannung. Da ist eine starke emotionale Reise, mit der ich wirklich sehr glücklich bin", schwärmte Denis. Wie das Publikum auf den Film reagieren wird, kann er allerdings nicht sagen: "Wie wird der Film wahrgenommen werden? Wie werdet ihr ihn aufnehmen? Als Filmemacher bin ich zufrieden, dass es eine Weiterentwicklung gab."

Schon "Dune: Part Two" hält der Regisseur für deutlich gelungener als den Auftakt der Reihe. Bei der Fortsetzung habe er dazugelernt, außerdem sei das Storytelling besser gewesen. Den ersten Film hatte Denis absichtlich nachdenklicher und ruhiger angelegt, den zweiten Teil wollte er dagegen kraftvoller gestalten. Mit seinem neuen Film legt er nun nach eigener Einschätzung noch einen drauf: "Und ich habe das Gefühl, dass ich mit dem dritten Teil etwas noch Besseres geschaffen habe", betonte der Regisseur. Auch der Cast kann sich sehen lassen: Neben Timothée und Zendaya sind unter anderem Jason Momoa (47), Florence Pugh (30), Rebecca Ferguson (43), Anya Taylor-Joy (30), Robert Pattinson (40) und Javier Bardem (57) mit von der Partie. Als Vorlage für das Epos dient Frank Herberts Roman "Dune Messiah". Das Drehbuch verfasste Denis gemeinsam mit Brian K. Vaughan.

Die Geschichte des dritten Teils spielt ganze 17 Jahre nach den Ereignissen von "Dune: Part Two". Paul Atreides, der erneut von Timothée verkörpert wird, herrscht mittlerweile als Imperator und wird von den Fremen wie eine Art Messias verehrt. Die Jahre sind auch an den Charakteren nicht spurlos vorübergegangen: Paul und Zendayas Rolle Chani zeigen sich mit deutlichen Altersspuren wie Falten und Narben. Dass sich das Publikum auf ein aufregendes Finale einstellen kann, hatte der Regisseur schon bei der Vorstellung des ersten Trailers in Los Angeles angekündigt. Damals stellte er einen intensiven Abschluss in Aussicht, der das Publikum auf positive Weise schockieren solle. Für den Regisseur ist es nach "Dune" aus dem Jahr 2021 und "Dune: Part Two" aus dem Jahr 2024 bereits der dritte Ausflug auf den Wüstenplaneten Arrakis.

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Imago Filmplakat zu "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve

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Getty Images Denis Villeneuve, Regisseur

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