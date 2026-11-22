Britney Spears (44) rechnet öffentlich mit den Männern aus ihrer Vergangenheit ab. Die Sängerin erhob auf Instagram schwere Vorwürfe gegen ihre früheren Partner. Ihrem Post nach hätten ausnahmslos alle Männer, mit denen sie je ausgegangen sei, sie zu einem operativen Eingriff gedrängt. Der Grund dafür sei ihre angeblich zu große Stirn gewesen. Die Männer rieten ihr zu Haarimplantaten. Zu ihrem Beitrag teilte die Musikerin Aufnahmen, die sie offenbar während eines Flugs in einem Privatjet zeigen. "Ich habe eine wirklich große Stirn!! Jeder Mann, mit dem ich je ausgegangen bin, hat mir gesagt, ich solle mich operieren lassen und Haarimplantate einsetzen lassen, damit meine Stirn nicht so groß ist...", schrieb Britney. Mit deutlichen Worten machte sie anschließend ihrem Ärger Luft: "Warum sind Männer solche Arschlöcher?... ICH SAG'S JA NUR." Damit blieb offen, ob sich ihre Aussage auf sämtliche vergangenen Beziehungen oder nur auf einzelne Ex-Partner bezog.

Zu ihren bekanntesten früheren Beziehungen gehört die Liebe zu Justin Timberlake (45). Außerdem war sie mit Jason Alexander, Kevin Federline (48) und Sam Asghari (32) verheiratet. Trotz der harten Worte nahm Britney ihrem Beitrag mit einem Nachsatz selbst etwas die Schärfe: "PS: Ich rede Unsinn, am Ende werden wir sowieso alle sterben!!!" Damit war es an diesem Tag aber noch nicht vorbei. Noch am selben Tag meldete sie sich laut Us Weekly mit einem weiteren Instagram-Beitrag zu Wort. Darin entschuldigte sie sich bei Familienmitgliedern. Der Beitrag ist mittlerweile nicht mehr online. Welche Angehörigen sie mit der Entschuldigung konkret ansprach und auf welche öffentlich ausgetragenen Auseinandersetzungen sie sich bezog, führte Britney nicht weiter aus. Auch einen direkten Zusammenhang zwischen beiden Beiträgen stellte sie nicht her.

Britney stand 13 Jahre lang unter Vormundschaft. Bei einer Gerichtsanhörung im Jahr 2021 warf sie ihren Angehörigen vor, nicht gegen das angebliche Fehlverhalten ihres Vaters Jamie Spears (74) eingeschritten zu sein. Er war damals ihr Vormund. Jamie und Britneys Mutter Lynne Spears (71) wiesen die Anschuldigungen zurück. Im September 2025 beschrieb ein Insider gegenüber Us Weekly das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter als wechselhaft. Mal würden die beiden an ihrer Beziehung arbeiten, dann wieder wochenlang nicht miteinander sprechen. Lynne wünsche sich die frühere Nähe zu Britney zurück. Auch zu ihren Söhnen Sean Preston und Jayden, die aus ihrer Ehe mit Kevin Federline stammen, suchte Britney 2026 wieder verstärkt Kontakt. Beiden gratulierte sie öffentlich zum Geburtstag. Anlässlich von Jaydens 19. Geburtstag schrieb sie auf Instagram: "Ich hoffe, ich kann an jedem Tag deines Lebens die beste Mama der Welt sein!!!!"

Anzeige Anzeige

Imago Britney Spears beim Besuch eines Restaurants in Paris, August 2018

Anzeige Anzeige

Imago Britney Spears und Kevin Federline am 8. Februar 2006.

Anzeige Anzeige