Anne Hathaway (44) und Adam Shulman (45) lernten sich Anfang 2008 beim Palm Springs Film Festival kennen. Gemeinsame Freunde hatten die beiden einander vorgestellt, und für die Schauspielerin war es Liebe auf den ersten Blick, wie sie im Interview mit Harper's Bazaar UK verriet. Obwohl der Zeitpunkt aus ihrer Sicht alles andere als ideal war, stand für sie schon bei diesem ersten Treffen fest, dass sie ihrem zukünftigen Ehemann gegenüberstand. Bis die beiden tatsächlich zueinanderfanden, verging allerdings noch etwas Zeit. Im November 2008 wurden sie schließlich ein Paar. Drei Jahre später machte Adam den nächsten Schritt: Im November 2011 bat er seine Freundin, ihn zu heiraten. Den Verlobungsring hatte er eigens anfertigen lassen. Das Schmuckstück stammte aus seiner eigenen Schmucklinie James Banks Designs und war mit einem Diamanten im Smaragdschliff besetzt. Anne sagte Ja, und schon 2012 folgte die Hochzeit. Aus Annes Bauchgefühl beim ersten Kennenlernen entwickelte sich so eine Liebesgeschichte, die schon viele Jahre hält.

Im Interview mit Harper's Bazaar UK erinnerte sich Anne an den allerersten Moment, in dem sie sich begegneten. Einer Freundin verkündete sie damals voller Überzeugung: "Ich werde diesen Mann heiraten." Über Adam schwärmte sie: "Von der Sekunde an, in der ich ihn traf, wusste ich, dass er die Liebe meines Lebens ist." Ihre Hochzeit gestalteten die beiden ganz nach eigenen Vorstellungen und machten den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis. Bei Sonnenuntergang gaben sich die beiden in Big Sur im US-Bundesstaat Kalifornien das Jawort. An der Küste versammelten sich 180 Gäste, um mit dem Paar zu feiern. Anne und Adam entschieden sich für eine traditionelle jüdische Trauung. Für ihren großen Tag setzte die Braut auf ein Kleid, das Designer Valentino Garavani für sie entworfen hatte.

Damit bei der Feier alles reibungslos lief, holte sich das Paar professionelle Unterstützung: Die Hochzeitsplanerinnen Yifat Oren und Stefanie Cove kümmerten sich um die Organisation. Nach der Eheschließung wuchs die kleine Familie: 2016 kam der erste gemeinsame Sohn Jonathan zur Welt, 2019 folgte Sohn Jack. Im Herbst 2026 begrüßten Anne und Adam schließlich ihr drittes Baby. Doch nicht nur privat, sondern auch beruflich gehen die Eheleute gemeinsame Wege. 2014 standen sie erstmals zusammen als Produzenten hinter einem Film, dem Drama "Song One". Gegenüber People zeigte sich Anne begeistert von der Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann. "Am Anfang war ich neugierig, wie es laufen würde. Die Leute sagen immer, man solle nicht mit seinem Ehepartner arbeiten. Aber ich habe es geliebt, mit ihm zu arbeiten", erzählte die Schauspielerin. Sie lobte Adams Talent: "Er ist wirklich gut darin und ein wunderbarer Produzent. Und ich habe das Gefühl, dass ich dabei tatsächlich viel von ihm gelernt habe."

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Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei den Cannes Filmfestspielen 2022

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Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei den Golden Globes 2019

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