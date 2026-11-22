Bill Hader (48) hat ein ungewöhnliches Problem: Ein Gruppenchat mit prominenten Freunden sorgt bei ihm regelmäßig für Herzklopfen. Das verriet der Schauspieler bei seinem Besuch in der US-Talkshow "Jimmy Kimmel Live!". Seit rund drei Jahren tauscht sich der "Barry"-Star täglich mit Moderator Jimmy Kimmel (59) sowie den Comedians John Mulaney (44) und Fred Armisen (59) aus. Alle drei hält Bill für ausgesprochen witzig, was ihn beim Schreiben eigener Nachrichten unter Druck setzt. Bleibt die erhoffte Reaktion auf einen seiner Beiträge aus, werde er paranoid, neurotisch und ängstlich, erzählte er. Bevor er weitere Videos in die Runde schickt, lässt er seine Ideen deshalb sogar von anderen beurteilen. Dabei fragt er beispielsweise, ob Jimmy darüber lachen würde. Umso größer ist die Erleichterung, wenn ein Witz tatsächlich ankommt. Drei "Hahas" sind für den Schauspieler nämlich ein echter Volltreffer: "Bei drei kann ich mein Handy weglegen."

Jimmy konnte die Unsicherheit seines Gastes gut verstehen, denn auch er kennt das Gefühl. Ihm reiche bereits ein einziges "Haha", um sich bestätigt zu fühlen. Schließlich habe dann wenigstens einer seiner Freunde auf seine Nachricht reagiert. Drei Rückmeldungen seien für ihn sogar mit einem Homerun vergleichbar. Besonders unangenehm werde es für beide, wenn der Chat völlig still bleibe. "Wenn du keines bekommst, ist das eine Ansage", erklärte der Moderator. Bill pflichtete ihm bei: "Es ist so ... es ist brutal. Es ist wirklich ... es ist brutal." Auch über die unterschiedlichen Reaktionen ihrer Chatpartner plauderten die beiden. Am großzügigsten verteile Fred seine "Hahas", verriet Jimmy. Bill scherzte jedoch, dass er sich bei Fred manchmal nicht einmal sicher sei, ob dieser die jeweilige Nachricht überhaupt gelesen habe. Als besonders kritisches Publikum gilt dagegen John. Umso mehr bedeute Bill eine Reaktion von ihm: "Wenn du ein Haha von Mulaney bekommst, denke ich: 'Liebes Tagebuch, John Mulaney hat heute auf meine Nachricht mit Haha reagiert.'"

Der rege Austausch unter den Komikern ist inzwischen auch Bills Familie aufgefallen. Seine Kinder nennen den Gruppenchat spöttisch seine "Alte-Männer-Gruppe" und auch bei Auftritten auf dem roten Teppich finden die Kids ihren berühmten Papa peinlich. Außerdem machen sie sich darüber lustig, dass ihr Vater beim Schreiben von Nachrichten nach wie vor Punkte ans Satzende setzt. Für diesen Generationenunterschied fehlt dem Schauspieler allerdings jedes Verständnis. "Na ja, was soll man denn sonst ans Ende eines Satzes setzen?", fragte er in der Talkshow ratlos. Von seinen Freunden lässt Bill sich trotz der Sticheleien zu Hause nicht abbringen. Nach eigenen Angaben schreiben die vier Komiker tatsächlich jeden Tag miteinander. Der Austausch mit Jimmy, John und Fred nimmt inzwischen so viel Raum in seinem Alltag ein, dass Bill den Gruppenchat im Gespräch scherzhaft als regelrechtes Problem bezeichnete.

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Imago Bill Hader bei den 77. Directors Guild of America Awards im Beverly Hilton, Beverly Hills

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Getty Images Jimmy Kimmel beim Rare Impact Fund Benefit in Los Angeles, Oktober 2025

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