Chris Columbus (68) hat große Zweifel daran, dass ein neuer "Kevin – Allein zu Haus"-Film ohne Catherine O'Hara (†71) gelingen könnte. Die Schauspielerin war im Januar 2026 verstorben. Im Interview mit Variety machte der Regisseur jetzt deutlich, dass der Zauber des Weihnachtsklassikers für ihn untrennbar mit zwei Personen verbunden ist: mit Catherine als Kevins Mutter und mit Macaulay Culkin (46) in der Titelrolle. "Catherine ist, wie ich immer gesagt habe, 50 Prozent von 'Kevin – Allein zu Haus'. Es gibt das Yin und Yang von 'Kevin – Allein zu Haus': Catherine O'Hara und Macaulay Culkin", erklärte Chris. Gemeinsam hätten die beiden die Gefühle der Geschichte getragen. Für den Filmemacher steht deshalb fest: "Ohne diese beiden im Film gibt es keinen Film, denn sie bilden das emotionale Zentrum dieses Films." Ihre gemeinsame Geschichte sei vielmehr das Herzstück der Komödie gewesen. Entsprechend deutlich fiel seine Einschätzung zu einer Neuauflage aus: "Ohne diese beiden im Film gibt es keinen Film, denn sie bilden das emotionale Zentrum dieses Films."

Medienberichten zufolge soll Macaulay derzeit mit Disney und 20th Century Studios über eine Rückkehr zum Franchise verhandeln. Von diesen Neuigkeiten wusste Chris nach eigenen Angaben noch nichts, als er seine Einschätzung abgab. Das Drehbuch sollen Seth Rogen (44) und sein Schreib- und Produktionspartner Evan Goldberg verfassen. Grundlage dafür sei eine Idee, die der Schauspieler dem Konzern in den vergangenen Monaten selbst präsentiert haben soll. Laut Deadline würde die Geschichte Kevin McCallister inzwischen als Vater zeigen. Eine offizielle Bestätigung von Disney stand zunächst allerdings noch aus. Chris wäre einem weiteren Film mit der ursprünglichen Besetzung grundsätzlich nicht abgeneigt. Ohne Catherine hält er das entscheidende Verhältnis zwischen Mutter und Sohn jedoch nicht mehr für umsetzbar. "Es ging wirklich um Catherine und Macaulay, falls jemals jemand eine Fortsetzung machen wollte, und leider kann das jetzt nicht mehr passieren", stellte der Regisseur gegenüber Variety klar.

Catherine spielte Kevins Mutter Kate sowohl im ersten Teil von 1990 als auch in Kevin – Allein in New York von 1992. Im Januar 2026 starb sie im Alter von 71 Jahren an einer Lungenembolie. Als zugrunde liegende Erkrankung wurde Rektumkrebs angegeben. Macaulay nahm öffentlich Abschied von seiner Film-Mutter und schrieb auf Instagram unter anderem: "Mama. Ich dachte, wir hätten Zeit." Im Mai verriet er The Gentleman's Journal, dass ihr Tod ihn schwer getroffen habe. Er habe das Gefühl, dass zwischen ihnen noch etwas unerledigt geblieben sei. Chris hatte bereits zum 35. Jubiläum des ersten Films klargemacht, dass er von den späteren Fortsetzungen ohne Macaulay und das bewährte Ensemble wenig hält. Für ihn begann der qualitative Abstieg der Reihe mit dem dritten Teil "Wieder allein zu Haus".

Anzeige Anzeige

Getty Images Catherine O'Hara und Macaulay Culkin, "Kevin - Allein zu Haus"-Mutter und Sohn

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH Catherine O'Hara und Macaulay Culkin in "Kevin – Allein zu Haus"

Anzeige Anzeige