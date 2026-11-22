Die Missbrauchsvorwürfe gegen Billy Ray Cyrus (65) sorgen erneut für Aufsehen. Nur einen Tag nach der Hochzeit seiner Tochter Miley Cyrus (34) meldete sich seine Ex-Frau Firerose mit einem emotionalen Beitrag zu Wort. Auf Instagram teilte die Sängerin ein Video, das aus Aufnahmen ihrer gemeinsamen Zeit mit dem Musiker zusammengeschnitten ist. Darin sind unter anderem Szenen von ihrer Hochzeit sowie weitere gemeinsame Momente zu sehen. Zu den Hochzeitsbildern stellte Firerose eine eindringliche Frage: "Wie konntest du nicht wissen, dass es Missbrauch war?" Ihre Erklärung dazu lieferte sie im Video direkt mit. Zu weiteren Ausschnitten aus ihrer Beziehung ist dort zu lesen: "Weil es in den anderen 50 Prozent der Zeit so war." Eine Tat ist bislang nicht nachgewiesen, für Billy Ray gilt die Unschuldsvermutung.

In ihrem Beitrag beschreibt Firerose ein ständiges Wechselspiel zwischen verletzenden Erlebnissen und liebevollen Phasen. "Dieser Kreislauf aus Missbrauch > Zuneigung > Missbrauch schafft eine traumatische Bindung, die zu durchbrechen eines der schwersten vorstellbaren Dinge ist. Sie hält Betroffene oft jahrelang auf unbestimmte Zeit gefangen", schreibt sie. In der Bildunterschrift wählt sie zudem einen drastischen Vergleich: "Selbst zehn Prozent Gift in deinem Kaffee würden ihn immer noch giftig machen. Dasselbe gilt für Missbrauch. Es gibt kein sicheres oder akzeptables Maß an Missbrauch in einer Beziehung." Billy Ray hatte die Vorwürfe seiner Ex bereits 2024 entschieden zurückgewiesen. Wie People damals unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtete, bezeichnete sein Anwaltsteam die Vorwürfe im Juni desselben Jahres als "unbegreiflich". Die Vertreter erklärten zudem, vielmehr sei der Musiker selbst missbraucht worden.

Firerose und Billy Ray hatten sich 2023 das Jawort gegeben. Doch das Eheglück hielt nicht lange: Bereits sieben Monate nach der Hochzeit beantragte der "Achy Breaky Heart"-Interpret im Mai 2024 die Annullierung der Ehe. Im August desselben Jahres wurde die Scheidung schließlich rechtskräftig. Die Trennung verlief alles andere als friedlich und war von gegenseitigen Anschuldigungen geprägt, wie TMZ berichtet. So warf Billy Ray seiner damaligen Ehefrau unter anderem vor, sie habe seinen Nachnamen für ihre eigene Karriere nutzen wollen. Firerose behauptete hingegen, er habe die Beziehung beendet, nachdem er erfahren hatte, dass sie sich einer vorbeugenden beidseitigen Brustentfernung unterziehen müsse. Bereits zuvor hatte Firerose mit schweren Vorwürfen gegen Billy Ray für Aufsehen gesorgt. Damals veröffentlichte sie auf Instagram einen knapp 90 Sekunden langen Audio-Mitschnitt. Darin war ein Mann zu hören, der sie anschrie und unter anderem als "egoistisch" und "nicht sehr schlau" bezeichnete. Nach Angaben der Sängerin handelte es sich um ihren Ex-Mann.

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Getty Images Billy Ray Cyrus, Musiker

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Instagram / firerose Firerose im September 2024

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