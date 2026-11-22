Miley Cyrus (33) lässt ihre Fans an ihrem großen Glück teilhaben! Die Sängerin hat jetzt erstmals selbst Fotos von ihrer Hochzeit mit Maxx Morando (28) geteilt und damit die Eheschließung offiziell bestätigt. Nur einen Tag nach dem Jawort in Palm Springs veröffentlichte die Musikerin gleich vier romantische Aufnahmen auf Instagram, die sie zusammen mit ihrem frisch angetrauten Ehemann zeigen. Auf den Bildern strahlen die beiden eng aneinander geschmiegt in die Kamera und wirken überglücklich. Für die gemeinsamen Fotos posierte das Brautpaar vor einem hellen Vorhang. Auch tierische Gesellschaft durfte an diesem besonderen Tag offenbar nicht fehlen: Auf einem der Hochzeitsbilder gesellte sich ein Hund zu den Frischvermählten und posierte ebenfalls für die Kamera. Zu den Aufnahmen schrieb Miley die kurze Caption: "M + M. 21.11.26".

Besonders innig ist ein weiterer Schnappschuss, auf dem sich Miley und Maxx leidenschaftlich küssen. Im Hintergrund sind die Hochzeitsgäste zu sehen, während üppige weiße Blumenarrangements das Paar umrahmen. Auf einem anderen Foto sitzen die beiden dicht beieinander und die Sängerin schmiegt sich liebevoll an ihren Ehemann. Auch bei ihren Hochzeitsoutfits setzten die Frischvermählten auf einen eleganten Look: Miley trug ein edles weißes Brautkleid, während Maxx sich für einen klassischen schwarzen Anzug entschied. Die privaten Einblicke kommen bei ihren Fans bestens an. Innerhalb weniger Minuten sammelte der Post bereits mehr als 950.000 Likes. In der Kommentarspalte häufen sich zahlreiche Glückwünsche.

Miley und der Schlagzeuger der Band Liily hatten sich am Samstag in Palm Springs im US-Bundesstaat Kalifornien das Jawort gegeben. Für ihre Trauung wählte das Paar eine besondere Kulisse: Die Zeremonie fand direkt an einem Swimmingpool statt. Unter einem großen Bogen aus weißen Blüten versprachen sich die beiden ewige Liebe. Anschließend feierten sie im Kreis ihrer Liebsten. Neben weiteren Familienmitgliedern sollen auch Mileys Mutter Tish Cyrus (59) und ihre Schwester Noah Cyrus (26) mit dabei gewesen sein. Für die Sängerin steht nach der Hochzeit bereits das nächste besondere Ereignis an: Am 23. November feiert sie Geburtstag. Es ist übrigens nicht ihre erste Ehe. Zuvor war die "Wrecking Ball"-Interpretin bereits mit Schauspieler Liam Hemsworth (36) verheiratet.

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Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando 2025

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Instagram / billyraycyrus Miley Cyrus und Maxx Morando, Musiker

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