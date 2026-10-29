Todesursache bekannt: Daran starb Robert Kelker-Kelly

Wenige Wochen nach Robert Kelker-Kellys (62) Tod steht die Ursache fest: Der "Days of Our Lives"-Darsteller starb an einer arteriosklerotischen Herzkrankheit. Das bestätigte die zuständige Gerichtsmedizin in St. Charles im US-Bundesstaat Missouri am Donnerstag gegenüber Page Six. Am 3. Oktober war der 62-Jährige bewusstlos in seinem Haus gefunden worden und hatte zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr geatmet. Zuvor soll Robert über Brustschmerzen geklagt haben. Nach der Meldung eines Herzstillstands trafen gegen 20:16 Uhr Rettungskräfte ein. Die Sanitäter leiteten erweiterte lebensrettende Maßnahmen ein und versuchten, ihn wiederzubeleben. Ihre Bemühungen blieben jedoch erfolglos. Polizei und Rettungsdienst erklärten den Schauspieler noch vor Ort für tot.

Eine Aufnahme des Notrufs, die Page Six vorliegt, gibt Einblick in den Einsatz. Der Anrufer berichtet darin, dass Robert nicht mehr ansprechbar sei. Währenddessen versuchten die Einsatzkräfte, ihn aus seinem Bett zu holen. Bereits kurz nach seinem Tod hatten die Behörden erklärt, dass keine verdächtigen Umstände vorlägen. Durch die Untersuchung der Gerichtsmedizin ist die Todesursache jetzt offiziell bestätigt. Einem breiten Publikum wurde Robert als Bo Brady in der Seifenoper "Days of Our Lives" bekannt. Er übernahm die Rolle von Peter Reckell und verkörperte die Figur von 1992 bis 1995. Darüber hinaus spielte er in weiteren Seifenopern mit, darunter "General Hospital" und "Another World".

Später verabschiedete sich der am 18. April 1964 geborene Robert von Hollywood und orientierte sich beruflich neu. Er wurde Berufspilot und gab seine schauspielerische Erfahrung zusätzlich als Schauspielcoach weiter. Auch sein Privatleben war von Höhen und Tiefen geprägt: 1997 heiratete er seine Kollegin Miriam Parrish. Nach 16 gemeinsamen Ehejahren ließen sich die beiden 2013 scheiden. Aus der Ehe stammt Tochter Amelia Rose Kelly, die Robert hinterlässt. Zuletzt wohnte der Schauspieler in Missouri, wo er Anfang Oktober in seinem Haus gefunden wurde.

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Imago Porträtaufnahme von Robert Kelker-Kelly aus der Serie "Another World" (1997)

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Imago Robert Kelker-Kelly in einer Promoaufnahme zu "Another World" in den 1990ern

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Imago Robert Kelker Kelly bei der ABC Party in Pasadena, 2001

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