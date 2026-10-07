Rache an Ex Giuliano: Darum urlaubte Ariel mit Nikola Grey

Ihr gemeinsamer Urlaub im Juli 2024 sorgte für reichlich Gesprächsstoff – nun erklärt Ariel (23), was wirklich dahintersteckte. In Promi Big Brother - Die Late Night Show sprach die Realitydarstellerin mit Jochen Bendel (58) über ihre damalige gemeinsame Reise mit Nikola Grey (30) nach Kroatien und stellte klar: Romantische Absichten habe es dabei nicht gegeben. Vielmehr habe sie ihren damaligen Partner Giuliano Lorenzo Hediger bewusst eifersüchtig machen wollen. Anlass für die geplante Racheaktion sei ein Seitensprung ihres Ex gewesen. Giuliano habe während ihrer Beziehung Sex mit Francesca Morgese gehabt, weshalb Ariel mit dem Urlaub gezielt eine Reaktion bei ihm habe provozieren wollen. Lange hielt sie den Trip allerdings nicht durch und reiste vorzeitig ab. Der Grund dafür fiel denkbar knapp aus: Nikola sei ihr schlicht "zu blöd" gewesen.

Auch das Verhalten von Nikola Grey und Kim Virginia Grey (31) im aktuellen "Promi Big Brother"-Geschehen bewertet Ariel kritisch. Für sie steckt hinter dem Auftreten des Ehepaares keine echte Dynamik, sondern eine abgesprochene Strategie. "Das ist alles abgesprochen. Alles ein Spiel von denen. Alles geplant. Aber leider sind die zu blöd dafür, den Plan zu machen", erklärte sie in "Promi Big Brother - Die Late Night Show". Vor allem Nikola traue sie nicht zu, die angebliche Taktik dauerhaft durchzuhalten. Ihrer Einschätzung nach werde er sich schon bald versprechen und damit verraten. Auch bei seinen Beweggründen nimmt Ariel kein Blatt vor den Mund: "Das ist alles eine Masche, er ist ziemlich skrupellos. Er würde alles machen für Follower und Fame." Gleichzeitig behauptet sie, dass er nach außen immer wieder auf die Mitleidskarte setze.

Zwischen Ariel und Francesca ist das Verhältnis nach wie vor angespannt. Die 23-Jährige hält an ihrer Behauptung fest, dass die Promi-BB-Bewohnerin und Giuliano miteinander geschlafen hätten, obwohl sie selbst zu diesem Zeitpunkt noch mit ihm zusammen gewesen sei. Besonders enttäuscht zeigt sie sich dabei von Francescas Verhalten. "Sie hat mir ins Gesicht gelogen", wirft Ariel ihr in der Late-Night-Show vor. Als Jochen Bendel anschließend Francescas angebliche Häuser und Lamborghinis thematisiert, möchte Ariel deren finanzielle Situation nicht beurteilen. "Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht aus mit ihren Finanzen. Da müsste man vielleicht Giuliano herholen, der weiß es vielleicht besser", erklärt sie. Zum Schluss teilt sie dann noch eine deutliche Spitze gegen ihre Feindin aus – diesmal mit Blick auf Nikola: "Vielleicht nimmt sie sich Nikola als Nächstes, sie nimmt ja gerne meine Männer."

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RTL / Friederike Jacobitz, Instagram / _ariel__61, Instagram / nikola_glumac Collage: Giuliano Lorenzo Hediger, Ariel, Nikola Grey

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Juli 2026

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francibrinley Francesca Morgese im Januar 2026

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