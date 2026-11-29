Pia Tillmann (40) geht es derzeit alles andere als gut. Die schwangere Schauspielerin, die vielen noch aus ihrer Zeit bei Berlin - Tag & Nacht bekannt ist, kämpft schon seit Wochen mit anhaltender Übelkeit – und die Beschwerden zehren sichtbar an ihren Kräften. Wie ausgelaugt sie ist, zeigt ein Clip, den Ehemann Zico Banach (35) auf Instagram geteilt hat. Darin liegt die werdende Dreifachmutter eng an ihn gekuschelt, während er sie zärtlich streichelt. Als Zico sie anspricht, bringt sie nur einen knappen Satz heraus: "Mir ist schlecht." Für diese Phase findet ihr Mann deutliche Worte und schreibt unter den Beitrag: "Diesmal eine Horrorschwangerschaft für Pia. Ihr ist ständig übel und irgendwie will das nicht aufhören, die Arme."

Obwohl es seiner Frau sichtlich schlecht geht, versucht Zico in dem Video, der Lage mit Humor zu begegnen. Der Realitystar scherzt: "Jetzt guckt mal, mit was für einem Elend ich mich abgeben muss seit Wochen. Guckt euch dieses Elend an." Pia scheint jedoch nicht wirklich zu Scherzen aufgelegt: Sie stöhnt leise und bleibt mit geschlossenen Augen an ihn geschmiegt liegen. Kurz darauf repostet sie den Clip in ihrer Instagram-Story und macht klar, dass die Übelkeit nicht erst seit gestern besteht. Pia schreibt: "Das geht einfach seit Wochen so." Bislang scheint auch noch keine Besserung in Sicht.

Trotz ihrer Erschöpfung sucht Pia in dieser anstrengenden Zeit ganz bewusst die Nähe zu ihrem Mann. Das enge Kuscheln und Zicos liebevolles Streicheln zeigen den vertrauten Umgang des Paares, auch wenn die Schwangerschaft gerade an den Nerven zehrt. Aufgeben will die Schauspielerin trotzdem nicht, sondern setzt sich ein klares Ziel. Pia erklärt in ihrer Story: "Jetzt muss ich nur noch meine Übelkeit in den Griff kriegen und meinem Körper sagen, dass er sich bitte wieder zusammenreißen soll." Fans feiern die Blondine für ihre Offenheit: Sie macht deutlich, dass eine Schwangerschaft längst nicht nur aus Instagram-tauglichen Momenten besteht.

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Instagram / zicoriccardo Zico Banach, Pia Tillmann, Pias Sohn Henry und ihr gemeinsamen Baby im Mai 2024

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Instagram / piatillmann Pia Tillmann und ihr Mann Zico Banach mit den zwei Söhnen und ihrem Hund

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