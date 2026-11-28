Wenn der Ex der "Bachelorette" zur Analyse ansetzt, wird es für die Rosenanwärter ungemütlich: Giuliano Lorenzo Hediger hat sich die aktuelle Schweizer Staffel von "Die Bachelorette" vorgenommen und dabei vor allem die männliche Konkurrenz kritisch unter die Lupe genommen. Schließlich ist es mit Ariel (23) niemand Geringeres als seine Ex-Partnerin und die Mutter seiner Tochter, die in der Datingshow derzeit die Rosen verteilt. Während sie im Fernsehen nach einem neuen Mann an ihrer Seite sucht, teilt der Realitystar nun in einem Instagram-Video seine unverblümte Einschätzung zu den Kandidaten. Für Ariels Auftritt fand Giuliano zwar durchweg lobende Worte, doch bei den Bewerbern wittert er gleich an mehreren Fronten Probleme, die einer ernsthaften Beziehung auf Dauer im Weg stehen könnten. Besonders schlecht schneiden Chyna und Mario in seinem Urteil ab: Während Chynas Verhalten auf ihn durchkalkuliert wirkt, kauft er Mario dessen Auftreten vor der Kamera schlicht nicht ab.

Bei Chyna hatte Giuliano nach eigener Aussage vom ersten Moment an das Gefühl, dass jeder Schritt genau durchdacht sei – für ihn sei "Die Bachelorette" daher schlicht das falsche Format. Mit Mario wiederum verbindet ihn sogar eine gemeinsame Vergangenheit, denn die beiden standen früher zusammen auf dem Fußballplatz, wobei Giuliano nach eigenen Angaben so manche Geschichte über ihn mitbekommen hat. Optisch passe Mario, dem Ariel in der Show bereits näherkam, zwar bestens zu ihr, charakterlich sieht er ihn aber auf verlorenem Posten. "Der war ein ganz anderer Mensch und der spielt richtig was bei Bachelorette. Also der spielt wirklich eine richtige Rolle und das feier ich gar nicht, wenn du nicht authentisch bist", stellte er in seinem Video unmissverständlich klar. Auch die übrigen Männer bekamen ihr Fett weg: Karim sei zwar ruhig, erwachsen und stilsicher, lasse aber die nötige Würze vermissen. Leandro bescheinigte er Reife und Wortgewandtheit, mutmaßte aber augenzwinkernd, er sei womöglich "nicht toxisch genug" für Ariel.

Dass Giuliano genau weiß, wie seine Ex vor und hinter der Kamera tickt, kommt nicht von ungefähr: 2023 traten Ariel und er noch als Liebespaar in der Show Love Fool auf, ehe sie sich nach dem Liebes-Aus als Ex-Paar gemeinsam durch Prominent getrennt kämpften. Trotz dieser bewegten Vorgeschichte und seiner scharfen Analyse der Männerriege zeigt sich der Realitystar von Ariels neuer TV-Rolle ehrlich angetan. Ob sie unter diesen Bewerbern allerdings tatsächlich den Partner fürs Leben findet, bleibt für ihn höchst fraglich – insbesondere mit Blick auf die Verantwortung für das gemeinsame Kind. "Alles in allem: Ich glaube, das wird schwierig, dass da was dabei ist für die Zukunft. Ja, aber super Bachelorette-Staffel", lautete sein Fazit.

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RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger

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3+ Ariel und Kandidat Mario beim Einzeldate, "Die Bachelorette" (Schweiz) 2026

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