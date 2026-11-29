Sandra Bullock (62) gewährt einen seltenen Einblick in ihr Familienleben. Über Instagram meldete sich die Hollywoodikone mit einer Bilderserie aus dem kalifornischen Anaheim zu Wort, wo sie einen ausgelassenen Tag im Disneyland verbrachte. Begleitet wurde die 62-Jährige von ihren beiden Kindern Louis und Laila. Doch die drei erkundeten den Freizeitpark nicht allein, sondern hatten prominente Verstärkung dabei: "Lost"-Darsteller Josh Holloway (57) stieß ebenfalls mit seinen Kindern Java und Hunter zu der Gruppe. Direkt auf dem ersten Bild des Beitrags laufen Louis, Laila und Hunter entspannt nebeneinander über einen Weg im Park. Dabei verzichtete die Schauspielerin bewusst auf Großaufnahmen ihrer Kinder – stattdessen steht die lockere Stimmung der Jugendlichen im Vordergrund, die den gemeinsamen Ausflug offensichtlich in vollen Zügen auskosten.

Zu den Fotos gesellte sich auch ein kurzer Clip, der die Truppe auf einer rasanten Attraktion festhält. Während Sandra ganz vorne im Wagen Platz genommen hat, sitzt Josh direkt in der Reihe dahinter und blickt nach hinten zu den restlichen Mitfahrern. In weiteren Schnappschüssen zeigt sich der Seriendarsteller außerdem zusammen mit seinen Kindern Java und Hunter, die aus seiner Ehe mit Yessica Kumala stammen. Für Sandras Follower sind solche Aufnahmen alles andere als alltäglich, da die Schauspielerin ihren Nachwuchs normalerweise konsequent aus den sozialen Medien heraushält. Umso bemerkenswerter ist dieser Schritt – zumal sie erst im Vormonat mit einer ähnlichen Aktion überraschte und ältere Aufnahmen aus dem Familienalbum ins Netz stellte.

Ihre Rolle als Mutter prägt Sandras Leben schon seit vielen Jahren. 2010 hatte sie ihren Sohn Louis adoptiert und zog ihn nach dem Ehe-Aus mit Jesse James (57) im Jahr 2010 allein groß, ehe später auch Tochter Laila Teil der Familie wurde. Ab 2015 ging der Fotograf Bryan Randall mit ihr durchs Leben, nachdem die beiden sich bei der Geburtstagsfeier ihres Sohnes begegnet waren. Für Laila wuchs er schnell in eine Vaterrolle hinein. Im August 2023 verlor Bryan im Alter von 57 Jahren den Kampf gegen die Nervenkrankheit ALS, die das Paar über drei Jahre hinweg vor der Öffentlichkeit verborgen hatte. Nach diesem Schicksalsschlag trat Sandra beruflich deutlich kürzer, um ganz für ihre Kinder da zu sein. Daran hat sich bis heute nichts geändert: Erst im April betonte sie, dass sich sämtliche Dreharbeiten nach dem Familienleben und den Schulferien richten müssen, weil sie keine wertvolle Zeit mit ihren Kindern verpassen möchte.

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sandrabullock Sandra Bullock und Josh Holloway mit ihren Kindern im Disneyland, November 2026

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sandrabullock Sandra Bullocks Kinder Louis und Laila mit Kumpel Hunter im Disneyland, November 2026

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