Eva Benetatou (34) hat für ihre frühere Dschungelcamp-Mitstreiterin Ariel (23) offenbar wenig übrig. Monate nach ihrer gemeinsamen Zeit im australischen Busch teilt die Realitybekanntheit nun erneut gegen die Schweizerin aus. Im RTL-Podcast "Aftershow" wurde Eva jetzt gefragt, welchen Realitystar sie am liebsten aus dem Fernsehen verbannen würde. Lange überlegen muss sie nicht: "Also der erste Name, der mir in den Kopf gekommen ist, ist Ariel. Also ich fand es furchtbar als Mitstreiterin und ich fand es furchtbar, als ich es mir angeschaut habe. Das hat für mich irgendwie gar keinen Mehrwert", erklärt sie. Vor allem Ariels Besetzung als Schweizer Bachelorette kann Eva offenbar nicht nachvollziehen.

Bei ihrer Kritik an der neuen Rosenverteilerin nimmt Eva kein Blatt vor den Mund. "Da weißt du, wo das Niveau hin ist. Da bin ich mal knallhart heute. Ist so, tut mir leid. Wie hat die das überhaupt geschafft, 'Bachelorette' zu werden? Lustig", wettert sie im Podcast. Mit einem Augenzwinkern stellt die Realitydarstellerin außerdem infrage, ob die Verantwortlichen Ariels Auftritte im "Dschungelcamp" vor ihrer Verpflichtung überhaupt gesehen hatten. "Vielleicht haben sich dann Meinungen geändert, aber man kann Verträge auch nicht unbedingt rückgängig machen", scherzt sie und fährt fort: "Ist nicht meine Angelegenheit, ich wünsche ihr alles Glück der Welt, aber ich muss sie nicht im TV sehen", betont Eva.

Aktuell steht Ariel im Mittelpunkt der elften Staffel der Schweizer Ausgabe von "Die Bachelorette". Seit dem 26. Oktober ist sie beim Schweizer Sender 3+ auf der Suche nach der großen Liebe und lernt dabei zahlreiche Kandidaten kennen, die ihr Herz erobern möchten. Auch in Deutschland können die Fans ihre Liebessuche verfolgen: Aufgrund des großen Interesses ist die Staffel seit dem 5. November sogar erstmals auf RTL+ abrufbar. Damit ist Ariel nun auch hierzulande regelmäßig auf den Bildschirmen zu sehen. Ob sie angesichts der Sticheleien ihrer früheren Campkollegin Eva das Wort ergreift, bleibt jedoch abzuwarten.

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Collage: Filip Stropektoru, Imago Collage: Ariel und Evanthia Benetatou

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RTL Eva Benetatou und Ariel, Dschungelcamp 2026

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