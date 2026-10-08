Bollywood-Star Nana Patekar ist mit 75 Jahren gestorben

Großer Schock für alle Bollywood-Fans: Der bekannte Schauspieler und Regisseur Nana Patekar ist völlig überraschend im Alter von 75 Jahren verstorben. In seinen eigenen vier Wänden im indischen Goa erlitt er einen plötzlichen Herzstillstand. Wie lokale Medien laut Mirror berichten, war sein Neffe Prasad in diesen schweren Minuten bei ihm. Nachdem der Kinostar bewusstlos in der Wohnung aufgefunden worden war, brachte man ihn im Eiltempo in eine Klinik, wo das Ärzteteam noch rund 45 Minuten lang vergeblich um sein Leben kämpfte. Sämtliche Bemühungen blieben jedoch ohne Erfolg: Um 5.20 Uhr wurde Nana für tot erklärt.

Offenbar hatte sich das Drama um den Kinostar schon am Vorabend angekündigt. Patekar klagte wohl über heftige Kopfschmerzen, bevor ihn sein Neffe wenig später bewusstlos in den Räumen fand. Sein Sohn Malhar Patekar hielt sich zum Zeitpunkt des Unglücks in Pune auf und eilte nach der Schocknachricht sofort nach Goa. In der gesamten Filmwelt herrscht wegen des plötzlichen Verlusts tiefe Betroffenheit. Zahlreiche Weggefährten und Kollegen meldeten sich zu Wort und bekundeten ihre Trauer, darunter die Schauspieler Neil Nitin Mukesh (44), Khushbu Sundar und Riteish Deshmukh (47).

Nana Patekar kam am 1. Januar 1951 im indischen Bundesstaat Maharashtra zur Welt. In seiner langen Karriere machte er sich vor allem mit komplexen und unkonventionellen Figuren einen Namen. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen "Parinda", "Natsamrat", "Wajood", "Ab Tak Chhappan" und "Yeshwant". Seine herausragenden schauspielerischen Leistungen brachten ihm im Laufe seiner Karriere gleich drei der begehrten National Film Awards ein. Seinen letzten filmischen Fußabdruck hinterließ der Regisseur und Darsteller mit einem kurzen Cameo-Auftritt im Actiondrama "Subedaar". Der Streifen wurde auf Prime Video veröffentlicht und ist mit namhaften Co-Stars wie Anil Kapoor, Radhika Madan und Saurabh Shukla besetzt.

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Getty Images Nana Patekar bei der Premiere von "Vanvaas" in Mumbai, Dezember 2024

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Getty Images Nana Patekar beim Gespräch zu "Welcome Back" beim Dubai International Film Festival 2014

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