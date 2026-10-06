Dirndl-Schleife rechts: Sind Samira Yavuz & Serkan ein Paar?

Ein Dirndl und ein kleines Detail reichen aus, um das Netz ins Rätseln zu bringen: Samira Yavuz (32) hat Fotos von ihrem Oktoberfestbesuch veröffentlicht – und darauf trägt sie die Schleife ihrer Schürze auf der rechten Seite. Was zunächst unscheinbar wirkt, hat in der Tracht eine klare Bedeutung. Traditionell signalisiert eine rechts gebundene Schleife, dass eine Frau vergeben, verlobt oder verheiratet ist, während die linke Seite für ledig und offen für neue Bekanntschaften steht. Entsprechend groß ist das Rätselraten in Samiras Kommentarspalte unter ihrem Instagram-Post. Zahlreiche Follower sehen in dem Styling einen möglichen Hinweis darauf, dass zwischen ihr und ihrem Ex-Partner Serkan Yavuz (33) wieder mehr läuft. Eine Bestätigung dafür gibt es bislang allerdings nicht: Zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus hat sich Samira bisher nicht konkret geäußert und die Spekulationen weder bestätigt noch dementiert.

Unter dem Beitrag häufen sich entsprechend die Nachfragen. "Rechts die Schleife: heißt das nicht vergeben?", will ein User wissen. Andere bringen das Detail direkt mit den anhaltenden Gerüchten um Samira und Serkan in Verbindung und holen dabei auch frühere Andeutungen von Vanessa Brahimi wieder hervor. "Schleife rechts ist vergeben und das ist sie auch. Vanessa hat das von Anfang an gesagt … das Internet vergisst nie", heißt es in einem Kommentar. Ein weiterer Follower schreibt: "Ja, da hatte Vanessa wohl doch von Anfang an recht... die Arme wurde noch als Psycho erklärt..." Die Reaktionen auf ein mögliches Liebescomeback fallen allerdings gemischt aus. Während manche Nutzer der Vorstellung kritisch gegenüberstehen, stellen sich andere klar hinter Samira und betonen, dass allein sie entscheide, ob sie Serkan verzeihe. Einige verweisen dabei auch auf die gemeinsame Familie und darauf, dass Serkan offenbar bemüht sei, an sich zu arbeiten.

Ganz aus der Luft gegriffen sind die neuen Spekulationen jedenfalls nicht. Seit einiger Zeit zeigen sich Samira und Serkan wieder häufiger zusammen und unternehmen auch Ausflüge mit ihren beiden Kindern. Diese familiäre Nähe befeuerte die Gerüchte über eine Versöhnung bereits in den vergangenen Wochen. Erst kürzlich besuchten die Ex-Partner sogar zu zweit eine Comedyshow, wo Samira von einer fremden Frau ganz direkt gefragt wurde, ob sie und Serkan wieder ein Paar seien. Die Influencerin machte deutlich, dass sie durchaus nachvollziehen könne, warum sich so viele Menschen für ihr Verhältnis interessieren – eine eindeutige Antwort blieb sie jedoch auch in dieser Situation schuldig. Ähnlich äußerte sie sich bereits in ihrem Podcast, in dem sie die Neugier rund um ihren Beziehungsstatus ebenfalls thematisierte. Ob ihre rechts gebundene Dirndlschleife nun tatsächlich als kleiner Hinweis auf ein Liebescomeback gedacht war, ließ Samira bislang offen.

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im Oktober 2026

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz, August 2026

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea