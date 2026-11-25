Serkan Yavuz (33) gewährte seinen Fans einen kleinen Einblick in seinen Alltag als Papa. In seiner Instagram-Story meldete sich der Realitystar aus dem Auto, nachdem er eine seiner Töchter abgeholt hatte. Die kleine Valea war inzwischen eingeschlafen und schlummerte friedlich auf der Rückbank. Im Video war sie zwar nicht zu sehen, dafür erzählte Serkan entspannt von dem ruhigen Moment. Dabei kam er regelrecht ins Schwärmen: "Ich liebe es ja, wenn die schlafen, die zu beobachten." Lange hielt die Ruhe an diesem Tag allerdings nicht an. Um 14 Uhr wollte der zweifache Vater auch seine andere Tochter Nova aus der Kita abholen. Danach waren beide Mädchen bei ihm – und mit der entspannten Zweisamkeit war es erst einmal vorbei.

Bis zur nächsten Abholung hatte Serkan allerdings noch einiges vor. Die Zeit wollte er nutzen, um ein paar Dinge telefonisch zu erledigen. Am Vormittag sei bei ihm dagegen nicht viel los gewesen, erzählte er in seiner Story. Auch sein Training sollte an diesem Tag nicht zu kurz kommen. Statt ins Fitnessstudio zu fahren, wollte der Social-Media-Star in seinem heimischen Fitnessraum trainieren. Dabei betonte er, dass sich ein Workout genauso gut zu Hause absolvieren lasse. Ganz auf das Studio verzichten wollte er aber nicht: Für den nächsten Tag hatte er dort bereits eine intensive Trainingseinheit geplant. So versuchte Serkan, Kinderbetreuung, berufliche Aufgaben und Sport in seinem Alltag miteinander zu verbinden.

Während Serkan von seinem Tag erzählte, wirkte er sichtlich entspannt. Immer wieder huschte ihm ein Lächeln über das Gesicht, besonders wenn er von seinen Töchtern sprach. Er schwärmte davon, wie niedlich und friedlich die beiden im Schlaf seien. Valea und Nova selbst blieben in der Story allerdings außerhalb des Bildes. Stattdessen standen Serkans Erzählungen über die Abholungen und die ruhigen Momente mit seinen Kindern im Mittelpunkt. Der Realitystar ist Vater von zwei Töchtern und lässt seine Community regelmäßig an seinem Leben teilhaben. Ob Familienmomente, Sport oder alltägliche Erlebnisse – auf Instagram gewährt er seinen Followern immer wieder persönliche Einblicke. Mit seiner aktuellen Story zeigte er einmal mehr seine liebevolle und entspannte Seite als Papa.

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Tochter Nova, 11. Februar 2026

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