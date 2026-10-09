Marvin Linke gesteht Sexsucht & Set-Quickies bei "Unter uns"

Marvin Linke (34) packt aus – und zwar über eine Lebensphase, die er heute selbst sehr kritisch beurteilt. Der Schauspieler, der jahrelang als Moritz Schönfeld in der RTL-Daily Unter uns vor der Kamera stand, spricht im Interview mit Bild überraschend offen über seine damalige Sexsucht. Schon als Teenager stieß er zum Cast der Serie – und mit der schlagartigen Bekanntheit stieg auch das Interesse der Frauenwelt drastisch an. Eine Kombination, die sein Verhalten rasch verändert habe. "Ich war so krass von meiner Libido gesteuert", erinnert sich der Darsteller. "Ich habe eigentlich den ganzen Tag an Sex gedacht." Der Feierabend genügte ihm dafür aber bald nicht mehr: Nach eigener Schilderung kam es nicht nur außerhalb der Arbeitszeit zu intimen Begegnungen, sondern auch in der Garderobe und sogar direkt am Set der Serie.

Richtig brenzlig wurde die Lage nach einer Feier im benachbarten Studiokomplex. Zusammen mit einem weiblichen Fan soll sich Marvin in die Außenkulisse der Serie geschlichen haben, wo es vor dem Eingang prompt zum Schäferstündchen kam. Das Problem: Die Überwachungskameras hielten das Geschehen fest. "Die Security hat uns quasi beim Quickie erwischt", gesteht er. Kurz darauf folgte die Abrechnung im Büro der Produktion. Abmahnungen wegen seines Verhaltens hatte er bereits kassiert, und wenig später kam das endgültige Serien-Aus: RTL gab 2016 bekannt, dass Marvin nach der Episode vom 9. März nicht mehr zurückkehren werde. Seine Rolle verabschiedete sich aus der Schillerallee, um andernorts neu anzufangen. Die Einordnung als "Sexsucht" stammt dabei von Marvin selbst. Ob jemals eine offizielle medizinische Diagnose vorlag, ist nicht bekannt.

Auch in Sachen Beziehungen ging es damals offenbar munter zu: Der Mime berichtet, dass er zeitweise mehrere Freundinnen parallel hatte und den Frauen "etwas vorgespielt" habe. Ein Verhalten, auf das er heute keineswegs stolz ist. Mit seiner Beichte möchte der mittlerweile verheiratete Vater einer Tochter vor allem eines erreichen: Er will reinen Tisch machen. "Jetzt ist es an der Zeit, dafür sorry zu sagen", betont er im Interview. Aus seiner Sicht sei Sexsucht im Showgeschäft ohnehin ein weitverbreitetes Thema, über das schlicht zu viel geschwiegen werde. Neben seiner jahrelangen Rolle bei "Unter uns" feierte der Schauspieler übrigens auch im Kino Erfolge: So wirkte er unter anderem in den beliebten "Ostwind"-Filmen mit.

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Imago Marvin Linke bei der Premiere von "Ostwind – Der große Orkan" im Mathäser Filmpalast in München, 25. Juli 2021

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Getty Images Marvin Linke bei der "Ostwind 2"-Premiere im Mai 2015

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©Joyn/Nadine Rupp Béla Klentze und Marvin Linke, Kandidaten "Forsthaus Rampensau" 2024